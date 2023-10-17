×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak diş tedavisinde ölümden döndü! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Diş Tedavisi#Mehmet Yüzüak#Çene
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 10:03

Ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak, diş tedavisi için gittiği klinikte ölümden döndü. Çenesi kırılan Yüzüak, hastaneye kaldırıldı. Kanal D Haber'e konuşan müzisyen, diş hekiminden şikayetçi oldu. Yüzüak, "Dişlerim elimde geziyorum. Hakkımı arayacağım. İki dişim için gitmiştim. Bana 9 tane implant takmış. 9 implantı ben nasıl taşırım 73 yaşındaki bir adam beyin kanaması geçirir. Meğerse benim çene kemiğim kırıkmış. 6 tanesini alamıyoruz. Atom bombası taşıyorum ağzımda." diye konuştu. Öte yandan İstanbul Diş Hekimleri Odası diş hekimine kınama cezası verdi.

Haberin Devamı

Kanal D Haber'den İbrahim Konar ve Hakan Kahraman'ın haberine göre, bir döneme damga vuran 'Kemancı' şarkısının söz yazarı ünlü müzisyen Mehmet Yüzüak, Kadıköy'de bir diş kliniğine implant için gitti ancak hayatının kabusunu yaşadı. Kliniğe Yüzüak iki dişi için gitmişti ama ölümden döndü. Yüzüak o operasyondan sonra yere düşüp fenalaştı ve ağır bir kanama geçirdi.

Acilen hastaneye kaldırılan Yüzüak'a hekimler çenesindeki 6 implantı ancak o işlemi yapan doktorun çıkartabileceğini söyledi. Yüzüak, o doktorla da davalık olduğu için hiçbir şey yaptıramıyor.

İstanbul Diş Hekimleri Odası doktora kınama cezası verdi. Suçlamaların hedefindeki diş hekimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Gözden KaçmasınABDnin İsrail planı deşifre oldu Hamas esir kadının ilk görüntülerini yayınladıABD'nin İsrail planı deşifre oldu! Hamas esir kadının ilk görüntülerini yayınladıHaberi görüntüle

"DİŞLERİM ELİMDE GEZİYORUM"

Kanal D Haber'e konuşan Yüzüak şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Bakın yemek yerken dişlerim çıkıyor. Dişlerim elimde geziyorum. Hakkımı arayacağım. Ona söyledim şeker hastası olduğumu, karaciğerimde problem olduğunu. Uyandığım zaman bana 9 tane implant takmış. 9 implantı ben nasıl taşırım 73 yaşındaki bir adam beyin kanaması geçirir. Meğerse benim çene kemiğimi çatlatmış. 6 tanesini alamıyoruz. Atom bombası taşıyorum ağzımda."

Gözden KaçmasınBenekli Ayhan, sokak ortasında darbedildiBenekli Ayhan, sokak ortasında darbedildiHaberi görüntüle

"CİDDİ BİR SAĞLIK SKANDALI"

Yüzüak'ın avukatı Ahmet Demirarslan "Burada ciddi bir sağlık skandalı olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de gerekli hukuki işlemleri yürütüyoruz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diş Tedavisi#Mehmet Yüzüak#Çene

BAKMADAN GEÇME!