Ünlü söz yazarı Mehmet Yüzüak diş tedavisinde ölümden döndü! Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

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Kanal D Haber'den İbrahim Konar ve Hakan Kahraman'ın haberine göre, bir döneme damga vuran 'Kemancı' şarkısının söz yazarı ünlü müzisyen Mehmet Yüzüak, Kadıköy'de bir diş kliniğine implant için gitti ancak hayatının kabusunu yaşadı. Kliniğe Yüzüak iki dişi için gitmişti ama ölümden döndü. Yüzüak o operasyondan sonra yere düşüp fenalaştı ve ağır bir kanama geçirdi.

Acilen hastaneye kaldırılan Yüzüak'a hekimler çenesindeki 6 implantı ancak o işlemi yapan doktorun çıkartabileceğini söyledi. Yüzüak, o doktorla da davalık olduğu için hiçbir şey yaptıramıyor.

İstanbul Diş Hekimleri Odası doktora kınama cezası verdi. Suçlamaların hedefindeki diş hekimi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

"DİŞLERİM ELİMDE GEZİYORUM"

Kanal D Haber'e konuşan Yüzüak şu ifadeleri kullandı:

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"Bakın yemek yerken dişlerim çıkıyor. Dişlerim elimde geziyorum. Hakkımı arayacağım. Ona söyledim şeker hastası olduğumu, karaciğerimde problem olduğunu. Uyandığım zaman bana 9 tane implant takmış. 9 implantı ben nasıl taşırım 73 yaşındaki bir adam beyin kanaması geçirir. Meğerse benim çene kemiğimi çatlatmış. 6 tanesini alamıyoruz. Atom bombası taşıyorum ağzımda."

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"CİDDİ BİR SAĞLIK SKANDALI"

Yüzüak'ın avukatı Ahmet Demirarslan "Burada ciddi bir sağlık skandalı olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili de gerekli hukuki işlemleri yürütüyoruz" dedi.