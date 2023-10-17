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İsrail - Hamas savaşında son dakika gelişmeleri...
İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın İsrail'e yapacağı ziyaretin Gazze'deki kara operasyonunu geciktirmesini veya karmaşık hale getirmesini beklemediğini söyledi.
ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, İsrail'e gitti. Daha önce planlandığına dair bir açıklamanın bulunmadığı ziyaret dünya basını tarafından 'sürpriz' olarak nitelendirildi. Al Jazeere bu gelişmeyi 'ABD'li üst düzey general savaş planlamasının ortasında İsrail'e geldi' başlığı ile okurlarına sundu. Kurilla, ziyaretinin 'İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeye sahip olmasını sağlamak, özellikle diğer tarafların çatışmayı genişletmesinden kaçınmaya odaklanmak' olduğunu söyledi.
New York Times'ın (NYT) İsrail'in ABD'den acil askeri yardım olarak 10 milyar dolar talep ettiğini yazdı. NYT haberini bu talebe aşina olan üç yetkiliye dayandırdı. NYT'ye göre, yardım paketi şu anda Beyaz Saray ile koordineli olarak Kongre tarafından hazırlanıyor.
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Pazar günü Tel Aviv'e yaptığı ziyaret sırasında ABD'li milletvekillerinin İsrail'e Demir Kubbe füze savunma sistemi için yedek mühimmat, hassas güdümlü bombalar, standart bombaları hassas mühimmatlara dönüştürecek JDAM kitleri ve 155 milimetrelik 155 mm'lik bombalar sağlamayı tartıştıklarını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini açıkladı. Kudüs'te İsrail Başbakanı ile yedi saatlik bir görüşme yapan Blinken, Biden'ın ülkeyi ziyaret edeceğini de burada duyurdu.
Gazetecilere konuşan Blinken, Biden'ın ziyaretinde "İsrail'in savaş amaçları ve stratejisi hakkında kapsamlı bir bilgilendirme alacağını" söyledi. Blinken'ın aktardığına göre Biden ayrıca "İsrail'in sivil kayıpları en aza indirecek ve yardımın Gazze'deki Filistin sivillere ulaşmasına izin verecek şekilde operasyonlarını nasıl yürüteceğini" de konuşacağını belirtti.
Al Arabiya'nın haberine göre, insani yardım konvoyu Refah sınır kapısının Mısır tarafında Gazze'ye girmelerine izin verilmesini bekliyor. Aynı haberde konvoyun geçişine bugün 9:00'da izin verileceği iddiasına yer veriliyor.
Bölgeye iki uçak gemisi konuşlandıran ABD'nin İsrail'e asker de göndereceği iddia edildi. İddia Wall Street Jounrnal'dan (WSJ) geldi. WSJ'nin ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, Hamas'a karşı savaşında İsrail'i desteklemek için konuşlandırmayı planladığı yaklaşık 2000 askerini özel olarak seçti. Raporda, askerlerin herhangi bir muharebe görevinde bulunmalarının beklenmediği, bunun yerine danışmanlık veya tıbbi destek görevlerinde bulunmalarının beklendiği belirtildi.
Hamas, Mia Shem isimli 21 yaşındaki İsrailli kadın esirin görüntülerini yayınladı. Kadının tedavi görüntülerini içeren videoda Shem'in 'Lütfen en kısa zamanda bizi buradan çıkarın' dediği anlar da yer aldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Mia'nın geçen hafta kaçırıldığını doğruladı ve yetkililerin Mia'nın ailesiyle iletişime geçerek onlarla temas halinde oldukları açıklandı.
Üç saat boyunca ameliyat edildiğini kameraya anlatan kadın, 'Bana bakılıyor, ilaç alıyorum. Sadece bir an önce evime, aileme, anne babama, kardeşlerime dönmeyi istiyorum. Lütfen beni bir an önce buradan çıkarın' dedi. İsrail basını bunu 'propaganda klibi' olarak nitelendirdi. Times of Israel söz konusu videonun Hamas askeri sözcüsü Ebu Ubeida'nın rehine sayısını açıklamasının ardından geldiğine dikkat çekti.
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının Sözcüsü, ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu, şartlar sağlandığında serbest bırakacaklarını aktardı. Hamas, farklı milletlerden ellerinde olan tutsakları, 'koşullar izin verdiğinde serbest bırakacaklarını' duyurdu