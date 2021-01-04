MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜnlü diyetisyenden 2 milyonluk dava: 'Ne biçim kadınsın sen?'
GeriGündem Ünlü diyetisyenden 2 milyonluk dava: 'Ne biçim kadınsın sen?'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
Haber Giriş: 04.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ünlü diyetisyenden 2 milyonluk dava: 'Ne biçim kadınsın sen?'

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ünlü diyetisyenden 2 milyonluk dava: 'Ne biçim kadınsın sen?'
Abone Olgoogle-news

Diyetisyen Zeynep Sağlam Eryılmaz, 5 yıl önce evlendiği kardiyoloji uzmanı Alp Aslan Eryılmaz’ın kendisini kıdemli bakıcı olarak gördüğünü, sürekli psikolojik baskı uyguladığını ve aşağılayıcı sözler sarf ettiğini iddia ederek boşanma davası açtı.

Çocuğunun velayetini isteyen ünlü diyetisyen eşinden 2 milyon lira tazminat ve kendisi için 10 bin, çocuğu için de 15 bin lira nafaka istedi.

İstanbul Aile Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde Zeynep Sağlam Eryılmaz, eşinin sürekli kendisine “Geri zekalı ne biçim kadınsın sen, senden anne mi olur. Zaten seninle zorla evlendim, zorla çocuk sahibi oldum” diyerek hakaret ettiğini anlattı.

Eşine 1 milyon lira tazminat talepli karşı dava açan kardiyolog Alp Aslan Eryılmaz ise fiziksel şiddete maruz kaldığını, sürekli aşağılandığını ve eşinin sürekli kendisinden maddi talepte bulunduğunu öne sürdü. 

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle