Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ümraniye'de akılalmaz kaza: Kendi otomobilinin altında sürüklendi

#Kaza#Ümraniye#Otopark

İstanbul Ümraniye'de zemin altı otoparktan çıkarken kartı okumadığı için aracından inen sürücü, geri kayan otomobilinin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Sürekli kalp masajı yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay saat 11.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Meydanı zemin altı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre 34 KH 4099 plakalı otomobilin sürücüsü Feyiz Güler (43) otoparktan çıkış yapmak için kartını okutmaya çalıştı. Kartı okutamayınca arabasından indi. Bu sırada otomobil geri geri kaymaya başlayınca Güler, otomobilinin altında kaldı. Yaklaşık 10 metre otomobilinin altında sürüklenen sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Ümraniyede akılalmaz kaza: Kendi otomobilinin altında sürüklendi

SÜREKLİ KALP MASAJI YAPILDI

Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından sürekli kalp masajı yapılan sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Avcılarda 5 katlı apartman çöktü Faciadan dönüldü... Büyük korkuAvcılar'da 5 katlı apartman çöktü! Faciadan dönüldü... Büyük korkuHaberi Görüntüle

Kazayı gören otopark görevlisi "Kendi arabasıydı, kaydı." diye konuştu. Görgü tanığı Ali Gerey, "Otopark kartını okutmaya çalıştı. Okutamayınca arabadan indi. Bu sırada araba kaymaya başlayınca altında kaldı. İtfaiye kadını kurtardı" diye konuştu.

Ümraniyede akılalmaz kaza: Kendi otomobilinin altında sürüklendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Ümraniye#Otopark

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel

BAKMADAN GEÇME!

Dudayevin Yalnız Kurtlarından, Kadirovun askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

Dudayev'in 'Yalnız Kurtları'ndan, Kadirov'un askerlerine... Çeçenistan: Nereden, nereye...

#Çeçenistan
Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel