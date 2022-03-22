Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Avcılar'da 5 katlı apartman çöktü! Faciadan dönüldü... Büyük korku

#Bina#Avcılar#İstanbul

İstanbul Avcılar'da 60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı Atam Apartmanı yıktırma çalışmaları sırasında kolonlarının patlamasıyla büyük gürültüyle çöktü. Bu sırada yoldan geçen araç ve yayalar büyük korku yaşadı. Çevredekilerin ölümden döndüğü çökme anı kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Merkez Mahallesi'ndeki Denizköşler Caddesi'nde bulunan 60 daire ve 20 işyerinin yer aldığı 5 katlı Atam Apartmanı'nda, 2019 yılında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nden hasar oluştu.

Gözden Kaçmasın

Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdiŞans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?Haberi Görüntüle

Bina sakinlerinin başvurusu üzerine Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri binanın bodrum katındaki taşıyıcı kolonlarında çatlaklıklar görürken, binanın riskli olduğunu belirlendi. Karot örneklerinden de çürük olduğu belirtilen yaklaşık 50 yıllık binanın kentsel dönüşüm sürecinde boşaltılarak yıktırılması için tebligatlar yapıldı. Bina sakinlerinden bir bölümü karşı çıkarak dava açarken, yürütmenin durdurulması için karar çıkarmaya çalıştı. Avcılar Belediyesi ve Avcılar Kaymakamlığı binanın içinde bulunan 60 dairede yaşayanlar ve işyerlerinde bulunanlar için risk oluşturduğunu göz önüne alarak ilgili kurumlara yazı göndererek doğalgaz, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerini kestirdi.

Haberin Devamı

Avcılarda 5 katlı apartman çöktü Faciadan dönüldü... Büyük korku

ÇÖKME ANI KAMERADA

Yaklaşık 3 ay süren işlemlerin ardından boşaltılan binanın geçen hafta sonunda iş makineleri ile yıkımına başlandı. Pazar günü yapılan çalışmalar sırasında giriş katındaki kolonları patlayan bina büyük gürültüyle çöktü. Çöken binanın enkazı kazı alanını çeviren demir paravanı da devirerek yola düşerken büyük bir toz bulutu ortaya çıktı. Bu sırada yoldan geçen araç ve yayalar büyük korku yaşadı. Pazar günü olması nedeniyle yolun her sakin olması facianın önüne geçti. Çökme sırasında trafiğe düzenleyen işçinin son anda kaçması da kameraya yansıdı.

Gözden Kaçmasın

Savaşta kaç Rus askerinin öldüğü belli oldu Skandal hataSavaşta kaç Rus askerinin öldüğü belli oldu! Skandal hataHaberi Görüntüle

AYNI DURUMDA ÇOK SAYIDA BİNA VAR

Çevre sakini Öztürk Karahan, Avcılar'da çok fazla eski ve çürük bina bulunduğunu, bunların yıkımının sıkı biçimde denetlenmesi gerektiğini söyledi. Karahan, bina yıkımlarının tamamen belediyelerin uzmanları tarafından yaptırılarak sıkı kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Avcılarda 5 katlı apartman çöktü Faciadan dönüldü... Büyük korku

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bina#Avcılar#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Şans eseri vurgun Banka 16 milyar TLyi Recepe nasıl verdi

Şans eseri vurgun! Banka 16 milyar TL'yi Recep'e nasıl verdi?

#BANKA
Rusyanın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor İşte cevabı...

Rusya'nın en zengin oligarkına neden yaptırım uygulanmıyor? İşte cevabı...

#Nornickel
Ukrayna Putinin Afganistanı olur mu

Ukrayna Putin'in Afganistan'ı olur mu?

#Ukrayna