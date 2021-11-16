Ülkenin alın teriyle kazanacağını biliyoruz

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Kılıçdaroğlu, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’na ziyaretinde, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Ekonomi Masası Koordinatörü Çetin Osman Budak, CHP Enerji ve Altyapı Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti. Yaklaşık 1 saat 20 dakikalık ziyaretin ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

BÜTÜN ENGELLERİ KALDIRACAĞIZ

“Hiç kimse üretim yapan, alın teri döken, ihracat yapan, iç piyasaya mal üreten ne sanayicisi ne tüccarı ne esnafı hiç kimse kendini yalnız hissetmesin. Geliş amacımızın öznesi bu. Bu ülkenin üretimle, alın teriyle büyüyeceğini ve kazanacağını biliyoruz. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye’yi hızla büyütebiliriz. Onları korumak, onların haklarını savunmak, önlerindeki engelleri kaldırmak için CHP olarak elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Onların finansmana erişimi, dijitalleşme konusunda önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırmak da bizim görevimiz. Biz iktidar olduğumuzda işletme dostu mevzuatı mutlaka hayata geçireceğiz. Onların önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız. Ülkeyi fakirleştirip, ihracat yapacağım diye inatlaşma içine giren bir anlayışla karşı karşıyayız.

İŞÇİYE MEMURA VERMİYORSUNUZ ESNAF KAZANAMIYOR

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‘Ne kadar çok fakir olursa o kadar çok ihracat yapacağız ve buradan gelir elde edeceğiz’ diye akla mantığa sığmayan bir abesle, bir düşünceyle karşı karşıyayız. Bu düşünceyi asla doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin fakirleşmesi, Türkiye’nin ciddi anlamda ekonomide ciddi kayıplar vermesi demektir. Türkiye fakirleşirse iç piyasa talebinin de olmayacağını, daralacağını hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye’nin yaşadığı dramlardan birisi de budur. İç piyasada vatandaşa, emekliye, işçiye, memura vermiyorsunuz; esnaf kazanamıyor. Peki insanlar nasıl alışveriş yapacaklar. İç piyasada da ciddi bir sorunumuz var. Zırvalıklar ve saçmalıklarla karşı karşıyayız. Ekonominin kitabı yazılmış. Şahane kitaplar yazılmış. Böyle bir anlayışı hiç görmedim, hiç tanık da olmadım.

BİZİ SABIRLA DİNLESİNLER

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Eğer biz iç piyasayı büyütmek istiyorsak, ihracat yapmak istiyorsak, Türkiye’nin uluslararası piyasalarda itibar kazanması, saygınlık kazanmasını istiyorsak, her alanda üretim ve sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Türk lirasının dolar karşısında nasıl eridiği belli. Üretene, alın teri dökene, istihdam yaratana her zaman saygımız var. Önlerindeki bütün engelleri kaldıracağız. Bu zırvalıklara ve saçmalıklara asla itibar etmesinler, bizi sabırla dinlesinler. Ülkenin sorunlarının nasıl çözüleceğini, nasıl mücadele edeceğimizi, ülkeyi aydınlığa nasıl kavuşturacağımızı içeride anlattık, anlatmaya da devam edeceğiz.”

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TOBB’A ZİYARET

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nu ziyareti öncesi Twitter’dan “Türkiye’nin işletmelerini korumak için birlikte ne yapabileceğimizi konuşmak üzere TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşmeye gidiyorum. Ne işletmelerimizi ezdireceğiz ne de halkın zamlara boğulmasına izin vereceğiz” mesajı paylaştı.