Ulaştırma Bakanı açıkladı: Scooter’lara çifte denetim

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Her gün yeni bir scooter kazası haberini alıyoruz. Antalya’da otomobilin çarptığı scooter’daki gençlerin hayatını kaybettiği kazanın üzerinden kısa bir süre geçti. Son dönemde scooter kazalarında ölenlerin haberlerindeki artış ise dikkat çekici boyuta ulaştı. Scooter kullanımı için 14 Nisan 2021 tarihinde bir yönetmelik yayınladıklarını hatırlatan Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, kazalardaki artışı dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacaklarını açıkladı.

YENİ DÖNEMİN TRENDİ OLACAK

Bisiklet, scooter, yürüme yolları gibi ulaşımı kolaylaştıran mikro araçların teşvik edileceğini anlatan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu şunları söyledi: “Şimdi bunlar hayatımızın bir parçası gibi oldu. Özellikle gençler scooter’ı tercih ediyor. Biz de ulaşımı düzenleyen birimler olarak, mesela kısa mesafelerde bu tip yolcu taşımaları, bu tip mikro araçların kullanımını teşvik ediyoruz. Bisiklet, scooter, yürüme yolları, yürüme alanları… Aslında önümüzdeki yılların en büyük trendleri olacak. Hele yerel yönetimlerin en büyük işi bu olmak zorunda. 15 dakikalık yolculuklarda yürüme, bisiklet, bunların kullanılması teşvik ediliyor.

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KULLANIMDA HATALAR VAR

scooter da vazgeçilmez bir şey ama bu tamamen kuralsız bir şekilde kullanılıyordu. Sonuçta hayatımıza girdi biz de bunu bir düzene sokmak için kurallar, kaideler koyarak yönetmelik yayımladık. Onları uygulayarak bu iş yapılsın diye. Ama görüyoruz ki bazı kullanımlarda yine bazı hatalar bazı yanlışlar var. Bunun için neler yapılabilir diye bir çalışma yapıyoruz. Kullanımı çok daha fazla zorlaştırmak bir de denetimleri çok sık yapmak lazım. Denetimi belediye ve emniyet güçleri yapmalı. Bir de bunların motorlusunu çıkardılar. Onun yönetmelikte içeriği yok mesela. Onu emniyet gördüğü zaman topluyor.”

REFLEKTÖR-YELEK ŞART UYAN YOK

“Yönetmelikte gece reflektörü, yelek falan var ama kimse uymuyor. Bir de 2-3 kişi biniyorlar. Ama bisiklet olsun, yürüme yolları olsun artık bunlar teşvik edilmesi gereken işler. Yayalaştırma projeleri mesela. Bunlar olması gereken işler. Çünkü böyle İstanbul gibi büyük metropollerde metro yapmak lazım, toplu taşımayı geliştirmek lazım ama ondan sonra bu özel araçlarla yolculukları caydırıcı tedbirler de almak lazım.”

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HAVALİMANI METROSU 2023’TE BİTECEK

- Bitlis gezisinin dönüşünde kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, İstanbul’daki metro çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı. İstanbul Havaalanı metrosunu 2023 yılında bitireceklerini açıklayan Bakan Karaismailoğlu, “Kâğıthane-İstanbul Havalimanı arasını kasım sonu aralık başı bitiriyoruz, açacağız onu. 6 ay sonra da Gayrettepe’ye kadar uzanacak. Kâğıthane’ye kadar 1 ay sonra bitirmeyi planladık. O da saate 120 kilometre hıza sahip, ülkenin en hızlısı dünyanın da en hızlı metrolarından bir tanesi. Havaalanına gidecek olan. O bittikten 6 ay sonra da İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Başakşehir- Halkalı Marmaray’a kadar uzanan hat var. O da devam ediyor. Yani Küçükçekmece’den veya Başakşehir’den metroya binen bir vatandaş havaalanı üzerinden Göktürk, Kemerburgaz, Kâğıthane, Gayrettepe, oradan Beşiktaş; 70 kilometre hatta seyahat etme imkânına kavuşacak. 2023 yılının ortalarında hepsi biter. Biz bitirmek için uğraşıyoruz” dedi.

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İMAMOĞLU’NA METRO ELEŞTİRİSİ

İstanbul’un ulaşım sorununu çözmek için metro çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun metro için bir çivi bile çakmadığını söyledi: “Patır patır bitiriyoruz şimdi metroları. Ne için? İstanbullular rahat seyahat etsinler diye ama bir taraftan da 100 kilometre belediyenin yaptığı var, maalesef bakıyorsun onlar da 2017-2018 yıllarında yapılmış olan ihaleler, yerinde yeller esiyor resmen.

Kayaşehir metrosu, yerel seçimlerden sonra bu belediye uhdesinde olan bir işti. Belediye seçimleri bitti, adamda hiç hareket yok. Yapmıyor, resmi yazıyla sorduk ‘Bunu niye yapmıyorsun?’ diye. ‘Yapmayacağım’ deyince o zaman ver bize burası hastane şakaya gelmez. Aldık bakın 28 ayda yüzde 5’ten devraldığımız metroyu yüzde 98’lere getirdik. Aralık ayı sonunda da açacağız.”