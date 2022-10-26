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Antalya'daki scooter kazasında yeni detay: 53 metrelik fren izi

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#Scooter#Kaza#Antalya
Antalyadaki scooter kazasında yeni detay: 53 metrelik fren izi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 15:13

Antalya'da otomobilin çarptığı scooter'daki Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan’ın (17) yaşamını yitirdiği kazada, otomobilin 53 metre fren yaptığı belirlendi.

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Kaza, 22 Ekim gecesi Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana geldi. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scooter'a bindi.

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Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan scooter'daki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Balcı ve Kayahan, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

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53 METRE FREN TESPİT EDİLDİ

Üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez'in kullandığı otomobilin Kaza sonrasında 53 metre fren yaptığı tespit edildi. Kazada ölen liselilerin aileleri, mahkemedeki ifadesinde yaklaşık 80 kilometre hızla gittiğini söyleyen sürücü Gülmez'in hızının daha fazla olduğunu ileri sürerek, kaza sonrasında polisin olay yerinde yaptığı ölçümde belirlenen fren izinin de bunu gösterdiğini söyledi.

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Antalyadaki scooter kazasında yeni detay: 53 metrelik fren izi

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#Scooter#Kaza#Antalya

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