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Tuzakları kendi modelimizle aştık

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Beştepe#İftar
Tuzakları kendi modelimizle aştık
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’de milletvekilleri ve depremzedelerle iftar programında bir araya geldi.

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Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bir anda evleri, yuvaları, iş yerleri yıkılan depremzedelerimize Allah’ın izniyle bir yıl içerisinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü tekrar veriyoruz. Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir, bizim emanetimizdir. Adıyaman milletvekilimiz Yakup Taş kardeşimiz tüm ailesiyle birlikte o yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybettiler.

Türkiye’nin bugün geldiği yer geride bırakmakta olduğumuz ilk asrın zirvesi bundan sonrası Türkiye Yüzyılı’nın ilk adımıdır. Son yıllarda ardı ardına maruz kaldığımız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize çok daha yakın bir yerde bulunabilirdik.

DİNAMİZM YAKALADIK

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Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgalanmaları biz avantaja çevirebiliyoruz. Ekonomimize kurulan tuzakları kendi modelimizle aşarken yine bunu yaptık. Geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısı ile bir dinamizm yakaladık. Hiçbir engelin bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı ile milletin temsilcilerinin dimdik durduğu, hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü bir dünyaya hiçbir tuzağın Türkiye’yi yolundan çeviremeyeceğini, önümüzü kesemeyeceğini açık ve net tüm dünyaya gösterdik. Depremin altından da Allah’ın izniyle bu şekilde kalkacağız. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra yeni dönem Meclisimizde sizlerle ve aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla devam edeceğimize inanıyorum.” 

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Beştepe#İftar

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