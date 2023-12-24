Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı şehitlerini uğurluyor... Kahramanlara en acı veda

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MARDİN'DE ŞEHİT CEBRAİL DÜNDAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirildi. Mardin'de Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar için tören düzenlendi.

Şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Kızıltepe ilçesi Arıklı Mahallesine bağlı Boyunlu mezrası mezarlığına götürüldü. Şehit Dündar için ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

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Köy mezarlığına kortej eşliğinde getirilen şehidin tabutu başında askerler nöbet tuttu.

Şehidin ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Dündar, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ABDULKADİR İYEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlendiği hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, Gaziantep'te ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit oğlunun tabutuna sarılan baba Mehmet İyem, "Oğlum sana bütün haklarım helaldir" dedi. Kardeşi ise ağabeyini asker selamıyla uğurladı.

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Pençe Kilit-2 Harekat Bölgesi'nde üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü mensupları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arasında çatışma çıktı. Hain terör örgütü ile çıkan çatışmada 6 asker şehit olurken 1 asker de ağır yaralandı. Hain saldırıda Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem de şehit oldu.

ACI HABERİ ALAN AİLESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit Abdulkadir İyem'in acı haberi, dün gece saatlerinde askeri yetkililer tarafından Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Bekar olan ve 7 kardeşi bulunan şehit Abdulkadir İyem'in acı haberini alan baba Mehmet, anne Ayişe İyem ile kardeşleri ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.

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Şehit Abdulkadir İyem'in naaşı, öğle saatlerinde Şırnak'ta düzenlenen uğurlama törenin ardından öğle saatlerinden sonra askeri uçakla Gaziantep'e getirildi. Şehit Abdulkadir İyem, havaalanında yapılan resmi karşılama töreni sonrası Bahaeddin Nakipoğlu Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

TABUTA SARILARAK "OĞLUM SANA BÜTÜN HAKLARIM HELALDİR" DEDİ.

Cenaze namazı öncesi ve sonrası şehidin annesi Ayişe ve babası Mehmet İyem ile kardeşleri ve diğer yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehit Abdulkadir İyem'in naaşı askeri araca konuldu. Bu sırada anne Ayişe, baba Mehmet ile şehidin kardeşleri tabuta sarıldı. Baba Mehmet İyem ise tabuta sarılarak, "Oğlum sana bütün haklarım helaldir" dedi. Kardeşi ise şehit ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

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Törene şehidin ailesi ve yakınları ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgenaral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci, İyi Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, ilçe belediye başkanları, kent protokolü, kurum müdürleri, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

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ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın (25) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye oradan da kara yolu ile Yozgat'ın Sorgun ilçesine getirildi.

Arslan için ikindi namazı sonrası Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin annesi Esengül, babası Sedat ve eşi Döndü Arslan gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin 3 yaşındaki kızı Asya Mina Arslan ise törene getirilmedi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek ile il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arslan'ın cenazesi, İl Müftüsü Ali Gülden'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)





İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Sorgun ilçesine bağlı İkikara köyü mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat milletvekilleri, il ve ilçe protokolü ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.