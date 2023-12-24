Irak’taki terör saldırısının şifreleri! Bölgede 50 kilometrelik operasyon planlaması

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Türkiye, Irak’ın kuzeyinde şehit olan askerlerine ağlarken bir acı haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. 2 günde Irak'ın kuzeyinde Pençe ve Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde teröristlerce yapılan hain saldırılarda 12 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı.

50 KİLOMETRELİK OPERASYON PLANLAMASI

2019 yılından beri operasyonların devam ettiği Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde yeni bir operasyon başlatılması söz konusu olur mu? Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, "Menfur saldırıdan sonra çok ani bir şekilde, çok kısa bir reaksiyon süresi içerisinde vurulması gereken yerler hava ve ateş desteğiyle gereken yapılıyor. Tabii daha geniş çaplı 50 kilometrelik mesafe içinde operasyon planlanması elbette güveni artıracaktır" dedi.

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TERÖRÜ BÖLGEDE KİM DESTEKLİYOR?

Peki, PKK terör örgütünü kim ya da kimler destekliyor? Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Gelişen ve zamansal süreçlerde zaten kendi dinamiği içerisinde terör örgütü pek çok ülkeyle angajman geliştirdi" diye konuştu.

Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer ise "Kullanılmaya elverişli olan bu paravan örgüt, ABD’nin hazırlamış olduğu, ABD'nin ve diğer destekçilerinin İran'ın da dahil olduğu bu süreç içerisinde sözle ileride bu bölgede kendilerine göre hayal ettikleri bir PKKİstan ve adı her neyse kurmaya çalıştıkları bir alt yapıyı oluşturmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Irak ve Kürt bölgesel yönetimiyle terör örgütü PKK’nın bitirilmesine yönelik pek çok görüşme, anlaşma yaptı ancak sonuç alınamadı. Türkiye, PKK terör örgütüne ait mağaraları ve sığınakları yok etti. Emekli Kurmay Albay Dr. Çağlar Özer, "İran’ın Irak üzerindeki PKK ilişkisi aynı şekilde ABD’nin de kesilmesi noktasında diplomatik kanallar çalıştırılmalı" vurgusu yaptı.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da "Mağara dediğimiz zaman basit bir oluşum aklınıza gelmesin. İddia o kadar büyüktü ki Türk askerini bu mağaranın içine çekeceğiz ve burada imha edeceğiz gibi bir iddianın altına dahi imza attılar. Silahlı Kuvvetlerimiz bu iddiayı çökertmek için kahramanlık ortaya koydu ve ağır bir bedel de ödedik" dedi.