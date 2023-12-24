×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye 'ortak bildiri' tepkisi: Utanç verici bir tutumdur

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Çelik#CHP#TBMM
AK Parti Sözcüsü Çelikten CHPye ortak bildiri tepkisi: Utanç verici bir tutumdur
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 13:35

TBMM’de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imzaladığı bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanmıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin TBMM'de ortak bildiriye imza atmamasıyla ilgili, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur" tepkisinde bulundu. Ayrıca Çelik, "Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır" dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Sözcüsü Çelik'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur.

CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur.

CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.

"TEPKİLERİ GÖRÜNCE BİLDİRİ YAYINLAMAK ZORUNDA KALDI"

Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir.

Haberin Devamı

CHP yönetimi, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır. Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır!

Gözden KaçmasınSis, kar, dağlar Mehmetçiği durduramıyor Olumsuz hava koşullarında vatan savunmasıSis, kar, dağlar Mehmetçiği durduramıyor! Olumsuz hava koşullarında vatan savunmasıHaberi görüntüle

PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiği ve amaçları açıktır. Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar!

Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır.

Gözden KaçmasınŞehidin komutanına gönderdiği son video yürekleri dağladı... Acılı babadan duygulandıran mesajŞehidin komutanına gönderdiği son video yürekleri dağladı... Acılı babadan duygulandıran mesajHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Çelik#CHP#TBMM

BAKMADAN GEÇME!