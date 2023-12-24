Şehidin komutanına gönderdiği son video yürekleri dağladı... Acılı babadan duygulandıran mesaj

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Önceki gün Irak'ın kuzeyinden gelen 6 askerimizin şehadet haberinin ardından dün de Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde 6 askerimizi şehit verdik. Şehit askerlerimizin kimliği belli olurken onlardan geriye kalan paylaşımlar ve hikayeler hepimizin yüreğini dağladı.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ AHMET ARSLAN

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın (25), şehadet haberi Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin şehadet haberini, babası Sedat Arslan ve annesi Esengül Arslan’a Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer verdi. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER KEMAL ASLAN

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da şehit evine giderek, ailenin yanında oldu.

SALDIRI ÖNCESİ KOMUTANINA VİDEO MESAJ GÖNDERMİŞ

Dün, Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan (22) şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi’nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Öte yandan, Şehit Kemal Aslan’ın hain saldırıda hayatını kaybetmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

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Görüntüde, şehit Aslan’ın “Komutanım şehit olursam bu videom sizde kalsın, saygılar” ifadeleri yer aldı. Şehidin son görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

'VATAN SİZLERE MİNNETTAR'

Şehit Aslan’ın son whatsapp durumu ise görenleri duygulandı. Şehidin söz konusu durumdaki paylaşımda, 6 şehidin isimlerini tek tek yazarak, "Rabbim şehadetinizi kabul etsin. Vatan sizlere minnettar” yazdığı görüldü. Paylaşımın ardından kendisi de bir gün sonra vatan için şehit düştü.

ŞEHİT BABASI: NE MUTLU BANA

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan'ın paylaşımı duygulandırdı. Şehit babası, "Oğlum şehit oldu ne mutlu bana" ifadelerine yer verdi.

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SÖZLEŞMELİ ER ENES BUDAK

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) Manisa'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olan şehit Enes Budak'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden Babası İkram Budak'a acı haberi, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay ve beraberindeki protokol tarafından verildi. Haberi alan aile üyeleri büyük üzüntü yaşarken, sağlık görevlileri de ziyarette hazır bulundu. Şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan aile yakınları da taziye için evin önüne akın etti.

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Şehit Enes Budak'ın bekar ve 6 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

ŞEHİDİN SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın sosyal medyadaki son paylaşımı, kahramanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Budak, "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayan" yazarak fotoğraflarını paylaştı.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER SEMİH YILMAZ

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın (24) acı haberi, Çorum'daki baba ocağına ulaştı.

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Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Çorum İl Müftülüğünde İmam Hatip olarak görev yapan baba Ramazan ve anne Meryem Yılmaz’a İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan şehit evini ziyaret ederek, aileye taziye dileklerini iletti.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz’ın naaşının ailesinin kararıyla memleketi Kırıkkale'de toprağa verileceği belirtildi.

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ABDULKADİR İYEM

Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Bekar olan ve 7 kardeşi bulunan şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in şahadet haberini alan baba Mehmet, anne Ayişe İyem ile kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER CEBRAİL DÜNDAR

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Arıklı Mahallesi, Boyunlu Mezrası'ndaki baba evine ulaştı. Baba evine Türk bayrağı asılırken, şehidin Malatya'da ikamet eden eşine de acı haberin ulaştığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin Mardin'de defnedileceği öğrenildi.

Pençe-Kilit bölgesinde dün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Şırnak’ta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.