Türkiye nefesini tuttu... Sarsmaya devam mı edecek? Hatay'daki depremler Türkiye'nin yüreğini ağzına getirdi

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MALATYA VE SAVRUN’U ETKİLEYEBİLİR

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır:

“Kahramanmaraş’taki iki deprem Malatya ve Savrun fayını, güneyde ise bu kırılan fayı etkilemişti. Bir kolu da güneye doğru, Suriye’ye iniyor. Onun üzerinde ve Hatay’dan Akdeniz’e giden kol kırıldı şu anda. Kuzeyde de kırılması olası birkaç fay var. Dediğim gibi Malatya, oradan Savrun fayı dediğimiz yerde Kozan, Adana, Kayseri, Osmaniye oraları etkileyebilir. İstanbul’u etkileyeceğini düşünmüyorum.”

İSTANBUL’U TETİKLEMEZ

AFAD Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy:

“Hatay Samandağ ve Defne civarındaki deprem yeni bir deprem, artçı değil. Bir önceki 7.7 şiddetindeki depremin devamında meydana gelen yeni bir deprem. Büyük ihtimalle 7.7 büyüklüğündeki deprem bu depremi tetikledi. Zaten bu deprem 7.7’nin gerilim ucunda meydana geldi. Bir sürpriz değil. Beklenebilecek bir şey. Bundan sonra o bölgede yaşanan tüm depremler 6.4’ün artçısı. Ben yine aynı şiddette deprem olacağını tahmin etmiyorum. Zaten Hatay baştan başa sarsıldı. Oradaki fay bu depremle kırıldı. Orada bundan sonra bu şiddette deprem beklemiyorum. Bu deprem İstanbul’u hayatta etkilemez. Kuzey Anadolu fayını kesinlikle etkilemez. Söz konusu bile olamaz. Deprem olan yer rahatladığına göre o yere komşu olan faylar her zaman gerilim taşır. Potansiyel deprem yerleridir. Artçılar bazen yüksek çıkıyor. Vatandaşların hasarlı evlerine girmemesi gerekir. Aksi taktirde hasarlı binaların yıkılma riski vardır. İstanbul depremi yaklaştı. Ama süreyi söyleyemeyiz. Bir gerilim taşıdığı potansiyel olarak deprem oluşturabilecek bir yer.”

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HATAY’DA ARTIK DEPREM OLMASI ZAYIF İHTİMAL

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cahit Helvacı:

“Hatay’ın Defne (6.4) ve Samandağ (5.8) bölgelerinde gerçekleşen depremler, Hatay’ın güneyinde Doğu Anadolu fay zonunun devamı olan Ölüdeniz fayında stres birikimine neden olmuş olabilir. Dünkü depremlerin sonucu Doğu Anadolu fay hattında Kahramanmaraş’tan Hatay’a kadar kesimin tamamen kırıldığını gösteriyor. Bu kesimlerde enerji boşalması olmuştur. Uzun süre bu bölgede herhangi bir deprem olması çok az bir ihtimal. Ancak bu depremlerin gerçekleştiği bölgelerin güneyinde veya kuzeyinde, Doğu Anadolu fay hattında stres birikmesi olduğu için Bingöl-Karlıova ve Erzincan arasında, Hatay’ın güneyindeki Ölü Deniz fay hattında deprem olabilir. Yani Hatay’dan güneye gittiğimiz kesimde Suriye, Ürdün ve Lübnan’da deprem olabilir. Doğu Anadolu fayı iki kola ayrılıyor. Malatya’dan sonra Adana havzasına doğru giden hat üzerinde bir kırılma olmadığı için bir hareket olabilir. Bir de Hakkâri civarına dikkat etmek gerekiyor, bu alanın da incelenmesi gerekir.”(İSTİHBARAT SERVİSİ)

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Hatay’da yeniden deprem korkusu yaşayanlar, can havliyle dışarı kaçtı ve geceyi dışarıda geçirdi.

UZMAN GÖRÜŞÜ

MARMARA İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Namık Çağatay:

“20 Şubat akşamı meydana gelen depremler Hatay’ın güneyinde bir fay hattını kırdı. Bağımsız depremlerdi. Artçı değillerdi. Birinci deprem ikinci depremi tetikledi. 6 Şubat’ta kırılan fay hattının devamı olan fay parçalarının kırılmasıydı. Güneydeki fay parçalarını kırıp denize ulaştı. İki hafta önce kırılan fayın güney kısmı kırılmış oldu. Kırılan yerde iki fay ayrılıyor. Hatay’dan itibaren çatallaşıyor fay. Biri Samandağ’ın oradan denize giriyor ve Kıbrıs’a doğru uzanıyor, çatalın diğer kısmı Ölü Deniz fayıyla, Suriye, Filistin, İsrail, Mısır’ın Sina Yarımadası’ndan Ölü Deniz’e giriyor. Ölü Deniz fayına da dikkat etmek gerekiyor. Orada da, Suriye’ye giren kısımda da belki deprem beklemek gerekebilir. 6-7 büyüklüğünde olabilir. Son olan depremlerin en azından 1 yıl artçıları sürecektir. Adana tarafında bir tehlike olabilir. Oraya dikkat etmek lazım.

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TEDBİR ALINMASI GEREKİYOR

Güney Anadolu fayı üzerinde olan depremlerin Kuzey Anadolu fayı üzerine bir etkisi yok. İstanbul depremiyle ilişkisi yok. Ama İstanbul’da birikmiş bir enerji var, orada depremi Marmara içerisinde bekliyoruz maalesef. Her an olabilir. Süre vermek mümkün değil ama zaman daralıyor. Tek parçanın kırılmasıyla bir deprem oluşursa 7.2, iki parça birden kırılırsa 7.4 ve 7.5 gibi bir deprem bekliyoruz. Zeminle binanın yapılış şekli çok önemli. Yeni yapılmış binalar zemin bozuk ya da yumuşak olduğunda yıkılabiliyorlar. Tedbir alınması gerekir.”

Gözden Kaçmasın Depremzedelere sigorta rehberi Haberi görüntüle

HASARLI EVLER ÇOK TEHLİKELİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, önceki akşam Hatay Antakya fayı üzerinde iki ayrı deprem meydana geldiğini, bu iki depremle fayın ne kadarının kırıldığının, diğer faylara enerji yükleyip yüklemediğinin incelenmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Özmen, Antakya fayındaki depremin 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin tetiklemesi sonucu oluştuğunu belirtti.Doç. Dr. Özmen, Hatay merkezli 6.4’lük depremin de Kıbrıs’a uzanan bölgeyi tetiklemiş olabileceğini söyledi. Kahramanmaraş depremlerinin ardından 6.8’lik artçı şok olasılığının devam ettiğine dikkat çeken Özmen, vatandaşları“Ne yazık ki yaşamını yitiren ve yaralananlar muhtemelen hasarlı evlerinden eşya almaya çalışan vatandaşlarımızdı. Bu depremler ve artçı şoklar sonrasında hasarsız binalar az veya orta hasarlı, az hasarlılar da orta veya yüksek hasarlı hale gelebilir. Bu nedenle lütfen bölgede yaşayan insanlarımız dikkatli olsun” diye uyardı. Doç. Dr. Özmen, şöyle devam etti:

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Malatya’da hurdaya dönen araçlar Emniyet otoparkında.

HASARSIZ BİLE OLSA DİKKAT EDİLMELİ

“Samandağ’daki deprem bize ağır hasarlıların yanı sıra orta ve hafif hasarlı binalara da girilmemesi gerektiğini gösterdi. Önceki gün ölen ve yaralananlar muhtemelen bina risk tespiti yapılan yerlere girdikleri için hayatlarını kaybettiler, yaralandılar. AFAD hasarlı binalardaki işlemlerin nasıl yapılacağına dair genelge yayınladı. İlla girmek gerekiyorsa da o genelgeye uygun hareket edilmesi can güvenliği açısından önemli. Hasara uğramayan çok sayıda ev de var. Ama onların sahipleri de AFAD ve valilik açıklamalarına göre hareket etmeli. Çünkü artçı şoklar 6’yı geçerse, 7’ye yaklaşırsa ki bu mümkün, o binaların yeniden yıkılmasına neden olabilir. Son iki deprem hasarsızları az hasarlı ya da orta hasarlı; orta hasarlıları da ağır hasarlı duruma getirmiş olabilir. O nedenle bölge halkı dikkatli olmaya devam etmeli.” (Aysel ALP / ANKARA)