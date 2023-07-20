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Türkiye ile KKTC arasında iki anlaşma imzalandı

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#KKTC#Anlaşma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye ile KKTC arasında iki anlaşma imzalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 18:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC ziyareti sırasında iki anlaşma imzalandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa temasları sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Lefkoşa'daki baş başa görüşmesi sonrasında iki lider, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına Konsolosluk Hizmeti Sunulması Hakkında Anlaşma ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi Tesisi Sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nce Verilecek Desteğe İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

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Türkiye ile KKTC arasında iki anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

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#KKTC#Anlaşma#Cumhurbaşkanı Erdoğan