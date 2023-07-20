Ercan Havalimanı yeni terminal binası açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon yolcuya hizmet edecek, uluslararası uçuşlar uzak değil

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı için geldiği KKTC’de resmi törenle karşılandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı ve Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı kapsamında bugün açılışını yapacağı Yeni Ercan Havalimanı’na ulaştı. Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçak “TC-TRK” ile TSİ 13.20 sıralarında havalimanına inen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resmi törenle karşıladı. İstiklal Marşı’nın okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daha sonra KKTC heyeti tanıtıldı.

Haberin Devamı

YENİ HAVALİMANINA İNEN İLK LİDER: ERDOĞAN



Açılışı yapılacak havalimanına inen ilk lider Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Ercan Havalimanı’nın açılış törenine katılacak daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı, görüşme sonrası Atatürk Anıtı’na çelenk bırakacak ardından Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılarak KKTC programını tamamlayacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a KKTC ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhur İttifakı Genel Başkanları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış törenindeki konuşması şu şekilde:

"ULUSLARARASI UÇUŞLAR İÇİN KULLANILACAĞI GÜNLER UZAK DEĞİLDİR"

Sayın bakanlar, sayın vekiller, sayın misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ercan Havalimanı'mızın yeni terminal ve pistinin açılışını sizlerle yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Barış harekatının 49. yıl dönümünü yürekten tebrik ediyorum. Havalimanımız 2016 yılında inşasına başlanan, terminal binası ve çift pisti ile geniş gövdeli uçaklara ev sahipliği yapma kapasitesine kavuştu. Her aşamasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve hizmet sunulmaktadır. Yeni terminal ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir. Kıbrıs adasında gerginliği değil eşit iki devletin yan yana yaşamı için çağrımı yineliyorum. Tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.