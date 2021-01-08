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Haber Giriş: 08.01.2021 - 05:16 | Son Güncelleme:

Türkiye için tarihi gün... Ve fırlatıldı!

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Türkiye için tarihi gün... Ve fırlatıldı!
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Türkiye'nin Türksat 5A uydusu ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden uzaya fırlatıldı. Uydunun uzaya fırlatılmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Türksat Yerleşkesi'nden canlı yayında eşlik etti. Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun ise haziranda fırlatılmasının planlandığını açıkladı.

Türkiye'nin TÜRKSAT 5A uydusu ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle hizmet vereceği yörüngeye fırlatıldı.

30 yıl süreyle uzayda hizmet verecek olan Türksat 5A Uydusu yaklaşık 4 ay 20 gün sonra 31 derece Doğu boylamındaki yörüngesine ulaşacak.

Türkiye için tarihi gün... Ve fırlatıldı

Uydu, Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’i kapsayan geniş bir coğrafyada, TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmetleri sunacak.

Türkiye için tarihi gün... Ve fırlatıldı

Üretimine 2017 Kasım ayında başlanan 3 bin 500 kilogram ağırlığındaki Türksat 5A uydusu, hizmete girince aktif haberleşme uydu sayısı 7’ye ulaşmış olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A Uydusunun manevra ve hizmet ömrünün, diğer uydulara göre çok daha uzun olacağına değinerek, "Türksat filosunun en güçlü uydusu olacak 5A’da ki diğer bir yenilik de ’elektrikli itki sistemi’dir. Kimyasal itki sistemine kıyasla daha az kütle oluşturan elektrikli itki sistemi sayesinde, uydumuza daha fazla haberleşme sistemi yükleme imkanı bulduk" açıklamasında bulunmuştu.

TÜRSAT 5B UYDUSUNUN HAZİRANDA FIRLATILMASI PLANLANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun haziran ayında fırlatılmasının planlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını yarın verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını yarın verecek
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