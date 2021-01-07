MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını yarın verecek
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını yarın verecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını yarın verecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını yarın verecek
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A'nın uzaya fırlatılmasına ilişkin, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A'ya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle