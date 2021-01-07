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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını yarın verecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat 5A'nın uzaya fırlatılmasına ilişkin, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A'ya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Erdoğan, "Türksat 5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
#Türksat5A uzaydan bizlere ilk selamını inşallah yarın verecek. Hayırlı uğurlu olsun. 🇹🇷🛰️ pic.twitter.com/kIXTx5EMAI— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 7, 2021
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