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GeriTeknoloji Türksat 5B uzaya fırlatılacak! Geri sayım başladı
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Özel
Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:18 | Son Güncelleme:

Türksat 5B uzaya fırlatılacak! Geri sayım başladı

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Türksat 5B uzaya fırlatılacak! Geri sayım başladı
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Türksat 5A'nın bu sabah uzaya başarılı bir şekilde fırlatılmasıyla birlikte gözler bu yılın ikinci yarısında uzaya fırlatılacak bir diğer uydumuza, Türksat 5B'ye çevrildi.

Geçmişte haberleşmek için duman, güvercin ya da posta arabası gibi araçlar kullanılıyordu. Sanayi devrimiyle makineler, haberleşmenin önemli unsuru hâline geldi ve nihayet telgraf, telefon, internet ve uydu teknolojileri kullanılmaya başlandı.

Bunların doğal sonucu olan yenilikçi teknolojiler ise haberleşme paradigmalarını kökten değiştirdi. Günümüzde haberleşme sistemlerinde ulaşılan en üst teknolojilerden biri de uydu haberleşme sistemleri...

Bu kapsamda Türksat 5A, bu sabah uzaya fırlatıldı. Şimdi ise sırada Türksat 5B var. Türksat 5B uydusuyla özellikle Ka-Bant kapasitesi, mevcut kapasitenin 15 katına çıkacak. Türksat 5B haberleşme uydusu üzerinde planlanan Ka-Bant kapasitesiyle özellikle ticari gemiler ile hava yolları pazarına odaklanılacak. Böylece Türkiye; Orta Doğu’nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeler kapsama alanına dâhil edilerek, sektörde önemli bir konuma erişecek.

Türksat 5B'de uydu seviyesi testleri başladı

Konuyla ilgili Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin, Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A haberleşme uydularını kullanmaya başlamasıyla uzayda aktif haberleşme uydu sayısı 6'ya yükselecek. Türksat 5A haberleşme uydumuzla 31 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımızın korunmasını hedefliyoruz. Türksat 5B'de uydu seviyesi testlerine başladık. Çalışmalar uydunun 2021 yılının 2'nci çeyreğinde uzaya gönderilme programına uygun şekilde devam ediyor. 2021 yılı içinde hizmete alınacak Türksat 5B uydusu, Ka-Bant hizmetlerinin de entegre edilmesi ile Türksat, Global Ka-Bant hizmeti verebilir duruma gelecek."

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