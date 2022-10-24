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Türk lirasını klozete atmıştı! Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Türk Lirası#Sosyal Medya Fenomeni#Mika Can Raun
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 14:02

Sosyal medya hesabından 100 lirayı klozete attığı anlara ait görüntüleri paylaşan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Türk lirasına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Raun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan ve geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, 100 lirayı klozete atarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mika Can Raun, gelen tepkiler üzerine de "Güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdım, suç mu?" diyerek kendini savunmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçundan Mika Can Raun'u gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen Raun, işlemleri bitince adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor. 

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#Türk Lirası#Sosyal Medya Fenomeni#Mika Can Raun

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