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Bursa'da 'istek şarkı' dehşeti! Müzisyeni öldüresiye darbettiler

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#Bursa#İstek Şarkı#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 11:15

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in istek şarkı çalmadığı gerekçesiyle öldürülmesinin yankıları sürerken, bir istek dehşeti de Bursa'da yaşandı. Bursalı müzisyen Özkan Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen bir grup, 44 yaşındaki 3 çocuk babasını öldüresiye darbetti. Müzisyenin 2 telefonu da kırıldı. Özkan Süslerer, dehşet anlarını "10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darbetmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum" sözleriyle anlattı.

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Bursa'da bir eğlence mekanında 10 kişi, istekte bulundukları parçayı 2. kez çalmadığı gerekçesiyle tartıştıkları müzisyeni öldüresiye dövdüler. Olay, Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, Mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer’den 2. kez aynı parçayı çalmasını istedi.

Müzisyen Süslerer ise çiftetelliyi biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti. Bunun üzerine 10 kişilik müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmeyi sözlü tartışma sonlandırıldı.

Bursada istek şarkı dehşeti Müzisyeni öldüresiye darbettiler

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MOLAYA ÇIKMASINI BEKLEDİLER

Saldırganlar sahnedeki çalışanların bir süre molaya çıkmasını bekledi. Bu esnada Özkan Süslerer’in molaya çıktığını gören 10 kişi arka bahçede yakaladığı müzisyeni öldüresiye dövdü. Olayı gören mekân çalışanları kavgayı tekrar ayırırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri kaburgası kırılan ve yüzü tanınmayacak hâle gelen Süslerer’i hastaneye sevk ederken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursada istek şarkı dehşeti Müzisyeni öldüresiye darbettiler

Ölümden döndüğünü belirten 3 çocuk babası müzisyen Süslerer, "Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Tekrar çiftetelli çalmamı istediler. Bende bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından benimle küfürlü konuşmaya başladı. Ben yine sabırlı davranıp bir şey demedim. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darp etmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. 2 telefonum da kırıldı" diye konuştu.

Bursada istek şarkı dehşeti Müzisyeni öldüresiye darbettiler

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Jandarma ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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#Bursa#İstek Şarkı#Darp

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