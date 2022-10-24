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TikTok gaspçÄ±larÄ±nÄ±n cezasÄ± belli oldu: 133 yÄ±l hapis

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#BayrampaÅŸa#Gasp
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 12:04

Ä°stanbul BayrampaÅŸa'da 9 PakistanlÄ±yÄ± silah ve bÄ±Ã§akla tehdit ederek, ellerini baÄŸlayÄ±p gasp ettikten sonra Ã§ektikleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de 'TikTok' Ã¼zerinden paylaÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan 2 sanÄ±ÄŸa ayrÄ± ayrÄ± 133 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. SanÄ±klardan Farman Khan, "SuÃ§u bilerek yapmadÄ±m. Daha Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸim gibi alkol almÄ±ÅŸtÄ±m. SonrasÄ±nda onlar bana ne iÃ§irdi bilmiyorum. SarhoÅŸken onlar mÄ± bana silah verdi hatÄ±rlamÄ±yorum. OlayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi eve gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼m, kendim gitmedim" diyerek kendini savundu.

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Ä°stanbul 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya Pakistan uyruklu tutuklu sanÄ±klar Omar Shah ve Farman Khan getirildi. DuruÅŸmada sanÄ±k avukatlarÄ± da hazÄ±r bulundu.

"KESÄ°NLÄ°KLE O VÄ°DEODAKÄ° KÄ°ÅžÄ° BEN DEÄžÄ°LÄ°M"

SanÄ±k Omar Shah savunmasÄ±nda suÃ§ iÅŸlemediÄŸini belirterek, "Olaydan haberim yoktu. Benim Ã¼zerimden mÃ¼ÅŸtekilerin herhangi bir eÅŸyasÄ± Ã§Ä±kmadÄ±. Aleyhime hiÃ§bir delil yok. Delil varsa ceza verin, yoksa beraatimi talep ediyorum. Karakolda TikTok videolarÄ± izletildi. Kesinlikle o videodaki kiÅŸi ben deÄŸilim" dedi.

TikTok gaspÃ§Ä±larÄ±nÄ±n cezasÄ± belli oldu: 133 yÄ±l hapis
"SUÃ‡U BÄ°LEREK YAPMADIM"

DiÄŸer sanÄ±k Farman Khan ise "SuÃ§u bilerek yapmadÄ±m. DiÄŸer suÃ§u iÅŸleyen AfganlarÄ± tanÄ±mÄ±yorum. AsÄ±l suÃ§u onlar iÅŸledi. Daha Ã¶nce sÃ¶ylediÄŸim gibi alkol almÄ±ÅŸtÄ±m. SonrasÄ±nda onlar bana ne iÃ§irdi bilmiyorum. SarhoÅŸken onlar mÄ± bana silah verdi hatÄ±rlamÄ±yorum. OlayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi eve gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼m, kendim gitmedim. Olay bittikten sonra koÅŸarak uzaklaÅŸmadÄ±m, onlar koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ suÃ§u iÅŸlediklerini biliyorlardÄ±. Ben mÃ¼ÅŸtekilerden herhangi bir para almadÄ±m. Ben gerÃ§ekten suÃ§lu olsaydÄ±m, saklanÄ±rdÄ±m. SaklanmadÄ±m kendi evime gittim. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki kiÅŸi de Omar deÄŸildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandÄ±.

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SanÄ±k avukatlarÄ± da mÃ¼vekkillerinin tahliyesini talep etti.

TikTok gaspÃ§Ä±larÄ±nÄ±n cezasÄ± belli oldu: 133 yÄ±l hapis

Ä°KÄ° SANIÄžA AYRI AYRI 133 YIL 3 AY HAPÄ°S CEZASI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanÄ±klar Omar Shah ve Farman Khan hakkÄ±nda 8 mÃ¼ÅŸtekiye karÅŸÄ± 'Nitelikli yaÄŸma' suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± 93 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. Heyet, iki sanÄ±ÄŸÄ±n 8 mÃ¼ÅŸtekiye karÅŸÄ± 'Cebir, tehdit veya hile kullanmak suretiyle kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma' suÃ§undan ayrÄ± ayrÄ± 40 yÄ±l hapis cezasÄ±na hÃ¼kmetti. Toplamda iki sanÄ±k hakkÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± 133 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi. Heyet, iki sanÄ±ÄŸa 'Konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal' suÃ§undan ceza verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ±na ve mÃ¼ÅŸteki Shahid Pervaiz'e karÅŸÄ± 'KiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma', 'Nitelikli yaÄŸma', 'Konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal' suÃ§larÄ±ndan ise ayrÄ± ayrÄ± beraatlarÄ±na hÃ¼kmetti.

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TikTok gaspÃ§Ä±larÄ±nÄ±n cezasÄ± belli oldu: 133 yÄ±l hapis

Ä°DDÄ°ANAME

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, mÃ¼ÅŸtekilerin 4 Ocak 2022 tarihinde BayrampaÅŸa'daki evlerinde oturduklarÄ± sÄ±rada kimliÄŸi belirsiz 6 ÅŸÃ¼phelinin mÃ¼ÅŸtekilerin evlerine gelerek zorla iÃ§eri girdikleri, bazÄ±larÄ±nÄ±n elinde silah diÄŸerlerinde ise bÄ±Ã§ak olduÄŸu anlatÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin iÃ§eri girdikten sonra mÃ¼ÅŸtekileri darbederek, Ã¼zerlerindeki kÄ±yafetleri Ã§Ä±kardÄ±klarÄ±, mÃ¼ÅŸtekilere ait 6 adet cep telefonu, 6 bin lira ve ayakkabÄ±larÄ±nÄ± alarak, ellerini baÄŸlayÄ±p etkisiz hale getirdikleri anlatÄ±ldÄ±.

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TikTok gaspÃ§Ä±larÄ± tutuklandÄ±TikTok gaspçÄ±larÄ± tutuklandÄ±Haberi Görüntüle

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼phelilerin bu sÄ±rada cep telefonu kamerasÄ±yla da kayÄ±t yaparak, sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±klarÄ± aktarÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerden ikisinin Omar Shah ve Ferman Khan olduklarÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸi ve yapÄ±lan operasyonla 2 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ±, evde yapÄ±lan aramalarda mÃ¼ÅŸtekilere ait eÅŸyalarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.

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Ä°ddianamede ÅŸÃ¼phelilerin suÃ§tan kurtulmaya yÃ¶nelik ifadelerine itibar edilmediÄŸi, firari olan 4 ÅŸÃ¼phelinin ise dosyalarÄ±nÄ±n ayrÄ±larak soruÅŸturmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±. HazÄ±rlanan iddianamede olaydan sonra tutuklanan iki ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda, 'KiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma', 'Nitelikli yaÄŸma' ve 'Konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ihlal' suÃ§larÄ±ndan 9 mÃ¼ÅŸtekiye karÅŸÄ±, ayrÄ± ayrÄ± 127 yÄ±ldan 264 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyordu.Â 

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#Ä°stanbul#BayrampaÅŸa#Gasp

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