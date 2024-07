Turizmde yeni hedef ABD pazarı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni turizm pazarları çalışması çerçevesinde gözünü ABD’li turistlere dikti. Kapsamlı bir ABD pazar raporu hazırlayan bakanlık, ABD Başkanı Joe Biden ve rakibi Donald Trump’ın CNN düellosunda verilen Türkiye reklamı ile de tanıtım çalışmalarında gaza bastığını gösterdi. ABD turizm pazarının röntgeninin çekildiği raporda ise Amerikalıların en çok, İstanbul’un zenginlikleri ve Kapadokya’da sıcak hava balonu turu ile ilgilendikleri kaydedildi.

TARİHİ KAPIŞMADA TÜRKİYE SÜRPRİZİ

-CNN’de önceki hafta Biden ile Trump’ın tarihi kapışmasında Türkiye sürprizi yaşandı. Yayında verilen ilk arada, Türkiye Turizmi Tanıtımı ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) hazırladığı, Türkiye’nin turizm tanıtım reklamı yayınlandı. Resmi seyahat sitesi GoTurkiye.com’un ödüllü “İstanbul is The New Cool” reklamı programı izleyenlere sunuldu. Milyonlarca televizyon seyircisinin izlediği programa verilen reklamın perde arkasında, ABD turizmine yönelik stratejik bir planlamanın olduğu öğrenildi.

HEDEF 2 MİLYON 500 BİN ABD’Lİ

-2021’de 371 bin 759, 2022’de 1 milyon 13 bin 478, 2023’te 1 milyon 334 bin 337 ABD’li turisti ağırlayan Türkiye, bu yıl 1 milyon 500 bin, aşamalı bir şekilde de 2028’de 2 milyon 500 bin Amerikalıyı misafir etmeyi hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda Tanıtma Genel Müdürlüğü, ABD turizm pazarının kapsamlı bir raporunu hazırladı. ABD Pazar Raporu’nda Amerikalıların yurtdışı çıkışlarındaki seyahat motivasyonlarından Türkiye’ye gelenlerin ülkeyi tercih sebeplerine, ortalama tatil sürelerinden Türkiye’de en çok tercih edilen destinasyonlara kadar pek çok unsur ele alındı.

DENİZ, KUM, GÜNEŞ TERCİH EDİYORLAR

-Raporda şu ifadeler yer aldı: “Amerikalı turistler genellikle ideal tatil destinasyonlarını, sahile kolay erişime, köklü kültüre sahip şehirler olarak kabul etmekte. Deniz-kum-güneş tatil için ilk seçim nedeni olarak ortaya çıkıyor. Tarihi ve kültürel miras yerlerini görmek, alışveriş yapmak, Avrupa’da belli başlı kültürel özellikleri olan metropol niteliğindeki kentlere olan ilgi, lüks kruvaziyer turizmi, rahat ve güvenli seyahat aktivitelerine karşı duyulan ilgi de ana seyahat motivasyonları arasında.

TÜRK DİZİLERİ TALEPTE ETKİLİ

-Özellikle İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliğini görmek Amerikalı turistler açısından öne çıkıyor. Ayrıca İstanbul’un Avrupa ve Asya kıtası arasında bir köprü olarak eşsiz coğrafyasını yaşamak için geliyorlar. Roma, Bizans ve Osmanlı tarihi, kültürel hazineleri keşfetmek, başta Kapadokya olmak üzere, doğal oluşumları, lokal hayatı ve sıcak hava balonu turunu deneyimlemek, deniz, kum güneş için farklı destinasyon arayışı, Türk dizilerinin oluşturduğu talep, ülkemizin sağlıklı gastronomisini ve sağlık unsurlarını (tarihi hamamlar ve doğal kaplıcalar) deneyimlemek, lüks segment için ülkemizin sunduğu niş (mavi kruvaziyer gulet turu) ürünler, macera ve spor aktiviteleri de diğer geliş nedenleri olarak Amerikalılar tarafından sıralanmış.

İSTANBUL VE KAPADOKYA BİLİNİYOR

- Türkiye denilince Amerikalılar; tarih, kültür, ‘otantik ve exotik’ kelimeleriyle tanımlamalarına başlıyorlar. İstanbul ve Kapadokya’nın bilinirliği çok yüksek. İzmir ve Bodrum da son yıllarda Amerikalıların, dillendirdiği iki ayrı şehir.”

‘SEÇİME KADAR 100 İLAN’

-Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali’nin açılışında sorulara verdiği yanıtlarda, Biden ile Trump’ın düellosunda verilen reklama ilişkin olarak şunları söylemişti: “Türk Hava Yolları’nın (THY) kırmızı bayrağının uçtuğu her destinasyon bizim için hedef. Bunun için 200 ülkede tanıtım yapmanız gerekiyor. CNN International, BBC, Al Jazire, Euronews, Bloomberg de devreye girdi. Bu tarz küresel haber kanallarını da devreye alan bir çalışma yaptık. Dört yıllık da CNN International ile çok detaylı bir çalışmamız var. Aslında dört yıllık çalışmanın da bir sonucu diyebiliriz o reklama. Eskiden sadece Biden-Trump gibi başkanlık seçim yarışının öncesi ve sonrasına reklam konuluyordu. İlk kez bu sene ortaya da reklam aldılar. Sadece sekiz ilanla sınırlanacak denildi. Biz de bunun yeterli olacağını ama ilk ilan olmak istediğimizi söyledik. İşte, geçmişteki dört yıllık başarılı çalışmanın sonucu olarak da CNN bizi kırmadı ve ilk ilan olarak yayınladılar. Tabii bu üç ilanla sınırlı değil aslında, seçim gerçekleşene kadar 100 ilanlık bir paket bu.”

