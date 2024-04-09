Turizmcilerin yüzü güldü

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TAHMİNLERİMİZİ AŞTI

Yaşanan yoğunluğun tahminleri aştığını kaydeden Kavaloğlu, şöyle devam etti: “Tatilci 9 günlük tatilini 2’ye bölmüş. 7 günlük tatiller de var ama çoğunluğu 4-5 gece olarak planlamış. Bayramın tam da Paskalya’nın sonuna denk gelmesi de bizim için olumlu oldu. Seçim sonrası için de bir rahatlama oldu. Bizim tahminlerimiz yüzde 80 üzerinde bir doluluk olacağı yönündeydi ama bu oran yüzde 90’ların üzerine çıktı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de ciddi bir yoğunluk gözlemliyoruz. Tabii bu yoğun-lukta iklim şartlarının da etkisi var. Şu an havalar çok iyi gidiyor. Nisan ayı itibarıyla insanlar denize, havuza girebiliyor. Sanatçılı otellerde de sanatçısız otellerde de yoğunluk var.”