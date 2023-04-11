TSK’dan dijital gövde gösterisi

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Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi, “Yüzyılın Gücü, Cesaretin Teknolojisi” temasıyla kapılarını vatandaşlara açıyor. Bir alışveriş merkezinin otoparkında kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi’nin açılışını dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı.



Dijital Gösterim Merkezi üç kapalı ana bölümden oluşuyor. Ziyaretçiler, TSK envanterindeki yerli ve milli silah, donanım, teçhizat, araç, gereç ve mühimmatı dijital görsel deneyimlerle yakından tanıma fırsatı buluyor. TSK’nın kara, deniz ve havadaki gücünü görerek ve hissederek Milli Muharip Uçak (MMU), TCG Anadolu Gemisi, Atak Helikopteri ve Altay Tankı, Aksungur gibi projelere ait görüntüler arasında ilerliyor. Dijital Gösterim Merkezi bugün saat 11.00’dan itibaren ziyaret edilebilecek.





