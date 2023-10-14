TSK caydırıcılık gücünü gösterdi... Ateş serbest

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Faaliyette, Silahlı Kuvvetler envanterinde bulunan ve atışta kullanılan silah ve sistemlerden 50’si sergilendi. Bu 50 silahtan 42’i atışlarda görev yaptı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Ordumuzun caydırıcılığını her geçen gün artırıyoruz. Siyasi, askerî, ekonomik, teknolojik ve toplumsal alanlar başta olmak üzere, hemen her alanda çok yönlü gelişmelerin yaşandığı günümüzde, ülkeler arası savaşlardan vekâlet savaşlarına, çatışmalardan krizlere kadar geniş bir istikrarsızlık ortamı bulunmaktadır. Yaşadığımız coğrafya ile mevcut savunma ve güvenlik ortamı ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu tehditleri bertaraf edecek, harekâta daima hazır ve caydırıcı bir güç olmasını zorunlu kılmaktadır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına ulaştığımız bu tarihi süreçte, bir asır önce varlık yokluk mücadelesi veren bir ordudan asil milletimizin sarsılmaz desteğiyle, bugün üstün nitelikleri haiz personeli, yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle dünyanın önde gelen ordularından biri haline gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

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AKINCI’DAN KARGU’YA…

Atışlarda kullanılan 42 silah sistemi içinde Leopard 2A4 tankı, Fırtına obüsü, Kargu vurucu İHA, Akıncı TİHA, Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, T-129 Atak Taarruz Helikopteri, Milli Piyade Tüfekleri, tanksavar mühimmat UMTAS, Lazer Güdümlü füze CİRİT, Paletli Zırhlı Tanksavar Aracı ve F-16’lar da yer aldı. Faaliyet alanında atış yapan Akıncı TİHA hedefleri başarıyla vurdu. Mehmetçik 200 metre uzaklıktaki hedefleri başarıyla vurdu. KNT-76 ve Bora keskin nişancı tüfekleriyle 600 metre uzaklıktaki hedefler de tam isabetle etkisiz hâle getirilirken, 1000 metre uzaklıktaki hedefler de uzman nişancılar tarafından tam isabetle vuruldu.

HİSAR SERİSİ İLK KEZ SERGİLENDİ

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- Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği TSK’nın envanterine giren Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi Hisar A ve Orta İrtifa Hava Savunma Sistemi HİSAR O ilk kez sergilendi.

Atışlar ilk olarak yerli ve millî olarak üretilen ve Pençe serisi operasyonlarda da kullanılan MPT-55 ve MPT-76 ile yapıldı.