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Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Trabzon'da Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, kurban keserken yaralandı

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Trabzon'da Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, kurban keserken yaralandı

TRABZON'da, kurban kesimi sırasında kendisini yaralayan 127 kişi, hastanelik oldu. Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da kurban keserken yaralandı.

Kentte acemi kasaplar, hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, en yakın hastanelere başvurdu. Trabzon’da hastanelerde toplam 127 kişi, tedaviye alındı. Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın da kurban keserken yaralandı. Kolundan yaralanan Aydın, ilçe devlet hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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'ARKADAŞ KURBANI OLDUM’

Kurban keserken kendisini yaralayan Selahattin Gardaş, arkadaş kurbanı olduğunu belirterek, "Kurbanımızı kesmek için sabah hazırlandık. Kurbanlığı tutuyordum, arkadaşım kesiyordu. O esnada kurbanlığımız kaçmaya çalışınca arkadaşım benim elimi kesti. Alçıya aldılar. Damarlarım hasar görmüş. Dikkatsizliğimize denk geldi. Hastaneye geldim. Öğrendim ki çok gelen olmuş” dedi.

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