Kurban Bayramı en acı günleri oldu! Yürek yakan kareler

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Olay, saat 09.00 sıralarında, İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı. Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz’ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

BURSA'da kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde hastanelere akın etti.

Kent merkezi ve ilçelerinde Kurban Bayramı'nın ilk sabahında hastane ve polikliniklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplarla doldu. Bıçakla, üzerine büyükbaş hayvan düşen veya hayvanların boynuz darbeleriyle, genellikle kol, parmak ve bacaklarından yaralanan vatandaşlardan durumu hafif olanlar kendi imkanlarıyla, ağır yaralananlar ise ambulanslarla hastaneye geldi. Yaralılara, acil servislerde müdahale edildi.



1 KİŞİNİN PARMAĞI KOPTU

Hayvan kesimi sırasında bıçak darbesiyle parmağı kopan 1 kişi, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

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