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Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ, İsmail Hakkı SEYMEN- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 20.07.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Kurban Bayramı en acı günleri oldu! Yürek yakan kareler

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Kurban Bayramı en acı günleri oldu! Yürek yakan kareler

Denizli'de kurban keserken kalp krizi geçiren Osman Korkmaz (53), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Öte yandan Türkiye'nin farklı noktalarında kurban kesmek isterken kendisini yaralayanlar hastanelerin acil servislerinde yoğunluk oluşturdu.

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  • Bayram en acı günleri oldu
  • Bayram en acı günleri oldu
  • Bayram en acı günleri oldu
  • Bayram en acı günleri oldu
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Olay, saat 09.00 sıralarında, İlbade Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Korkmaz evinin bahçesinde kurban keserken fenalaştı. Yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği belirlenen Korkmaz’ı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kurban Bayramı en acı günleri oldu Yürek yakan kareler

Tedaviye alınan Korkmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastane önünde acı haberi alan Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döküp feryat etti.

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Kurban Bayramı en acı günleri oldu Yürek yakan kareler

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