Son dakika haberler... Valilik uyardı: 'Yaylaya çıkmayın'

Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışı var. Bölgede pek çok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışı yüzünden eğitime iki gün ara verilen illerden Trabzon'da Valilik çığ uyarısında bulundu. Valilik, vatandaşların yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemelerini istedi.

Yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.