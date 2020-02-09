MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGiresun’da hortum korkuttu
GeriGündem Giresun’da hortum korkuttu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Giresun’da hortum korkuttu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Giresun’da hortum korkuttu

Giresun’un Eynesil ilçesinde denizde kıyıya yakın bir noktada oluşan hortum paniğe neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Giresun'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Kıyıya yaklaşık 200 metre kadar yaklaşan hortum, 5 dakika sürdü. Paniğe neden olan hortum, ilçenin farklı noktalarından vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle