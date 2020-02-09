Artvin'den son dakika haberi: Pazar yeri ve gösteri merkezi çöktü!
Artvin'in Arhavi ilçesinden gelen son dakika haberine göre kent merkezinde yer alan kapalı pazar yerinin çatısı çöktü. O esnada pazar yerinde bulunan 60 yaşındaki Recep Şahin ise çatının altında kalarak yaralandı.Öte yandan kar kalınlığı 70 santimetreyi bulan kentte 2 bin metre büyüklüğe sahip Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı'nın da çöktüğü öğrenildi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinin çatısı üzerinde biriken karı taşımayınca çöktü. Olayda 1 kişi yaralandı.
İlçede belediyeye ait olan kapalı pazar yerinin çatısı, aşırı kar yağışı nedeniyle çöktü. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede çöken çatının altında kalan Recep Şahin (60) yaralandı. Bazı araçlar da zarar gördü. Esnaf tarafından enkaz altından çıkarılan Şahin, Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Recep Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da üzerine biriken karla birlikte çöktü. Olay da ölen ya da yaralanan olmadı.
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