Uzungöl dondu

Kar yağışıyla birlikte kış manzaralarını görmek için Uzungöl’e gelen yerli ve yabancı turistler donan gölün kıyısına gelerek doyumsuz manzaralar karşısında bol bol fotoğraf çektirdi.

Uzungöl’de turizm işletmeciliği yapan İhsan Akıncı yaptığı açıklamada, Uzungöl’ün donduğunu belirterek, “Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uzungöl yaz ve kış milyonlarca turiste hitap eden bir yer. Yollarımız sürekli açıktır. Herkesi Uzungöl’ün doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum” dedi.