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TIR, 7 araca çarptı, bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı! Kazada hayatını kaybeden annesini görünce sinir krizi geçirdi

#Isparta#TIR#Kaza

Isparta’da kontrolden çıkan TIR, 7 araca çarptı. Kazada aralarında çocuklarında bulunduğu 11 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Kazada annesini kaybeden acılı adam sinir krizi geçirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Barış Aslan, "Çarpışma anı deprem gibi oldu herkes öyle hissetti" dedi.

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Kaza, Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Demir’in kullandığı 07 MPA 02 plakalı TIR'ın kontrolünü kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen ve içinde çocukların ve yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 06 AEV 158, 34 DYB 937, 35 EA 8555, 32 K 5232, 34 ME 060 ve 03 LS 250 plakalı 7 araca çarptı.

TIR, 7 araca çarptı, bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı Kazada hayatını kaybeden annesini görünce sinir krizi geçirdi

Kazanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Çarpışmanın şiddetiyle araçların içerisinde bulunan 4’ü çocuk 11 kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen S.Y. idaresindeki 03 LS 250 plakalı siyah aracın içindeki karı - kocadan sürücü S. Y. yaralanırken eşi E. Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

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TIR, 7 araca çarptı, bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı Kazada hayatını kaybeden annesini görünce sinir krizi geçirdi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları enkaza dönmüş araçların içinden çıkararak ambulanslarla farklı hastanelere kaldırdı. Kazada şans eseri ufak sıyrıklarla kurtulan 34 DYB 937 plakalı beyaz ticari araç sürücüsü 36 yaşındaki kazazede Barış Aslan ise o anları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı, ‘’Biz kırmızı ışıklarda 6-7 araç duruyorduk, artık TIR şoförü uyudu mu ne yaptı bilmiyoruz. TIR önce arada kalan siyah arabaya çarparak ezdi, sonrasında bütün arabaları ezmeye başladı. Biz de birbirimize girdik. Allah rahmet eylesin o esnada bir kadın orada öldü, siyah arabada bir tane çocuk da ağır yaralandı. Beni de hafif yaralı olarak Allah kurtardı, Allah korudu. Çarpışma anı deprem gibi oldu herkes öyle hissetti. Kaçacak bir yer de yok ezmesini bekledik’’ diye konuştu.

TIR, 7 araca çarptı, bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı Kazada hayatını kaybeden annesini görünce sinir krizi geçirdi

Kazayı duyar duymaz olay yerine sonradan gelen hayatını kaybeden kadının oğlu ise annesini cansız halde yatarken görünce sinir krizi geçirerek ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

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TIR, 7 araca çarptı, bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı Kazada hayatını kaybeden annesini görünce sinir krizi geçirdi

Kaza yerindeki incelemelerin ardından ekipler hayatını kaybeden kadını cenaze aracına yükleyerek hastane morguna kaldırdı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kaza yerine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

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#Isparta#TIR#Kaza

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