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Thodex'in kurucusu Fatih Özer için resmi iade talebi

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#Thodex#Faruk Fatih Özer#Arnavutluk
Thodexin kurucusu Fatih Özer için resmi iade talebi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 17:36

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk'a resmi iade talebinde bulunuldu. Özer, Arnavutluk’un Seyşeller’i olarak anılan turistik kenti Vlora’da yakalanmıştı.

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Kripto para şirketi Thodex’i kurup binlerce kişiden topladığı 356 milyon lirayla kaçan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Seyşeller’i olarak anılan turistik kenti Vlora’da yakalanmıştı. Kapısını çalan Arnavutluk polisine sahte isim söyleyen Özer’in kimliği yüz ve parmak iziyle doğrulanmıştı 

17 AY ÖNCE FİRAR ETTİ

Kripto Para borsası Thodex üzerinden binlerce kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer (29), 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçtı. Türkiye’nin talebi üzerine firari Özer ile ilgili İnterpol üzerinden ‘Kırmızı Bülten’ çıkarıldı. Arnavutluk polisi önceki gün Özer’i, ülkenin önemli liman kentlerinden biri olan Vlora’da gözaltına aldı.

Thodexin kurucusu Fatih Özer için resmi iade talebi


İDDİANAMEDEN

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davanın iddianamesinde, Faruk Fatih Özer'in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterilerini dolandırıp, Arnavutluk'a kaçması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. 268 sayfalık iddianamede Faruk Fatih Özer ile ağabeyi Güven Özer ve ablası Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanık, 2 bin 27 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.

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İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen suçlardan toplam 356 milyon TL değerinde zarar oluştuğu kaydediliyor. İddianamede 21 sanığın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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#Thodex#Faruk Fatih Özer#Arnavutluk

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