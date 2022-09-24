Thodex Faruk’un kırmızı bülteni devam edecek

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Binlerce kişinin dolandırıldığı Thodex’le ilgili 21 kişiye açılan davanın duruşması dün Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Faruk Fatih Özer’in tutuklu olan ağabeyi Güven Özer ve kız kardeşi Zerap Özer cezaevinden getirildi. Duruşmada ifade veren Thodex mağdurlarından F.Ö., “Sisteme 70 bin lira yatırdım. Zararım karşılanmadı. Karşılanmasını istiyorum. Sanıklardan şikayetçiyim” dedi. Müşteki O.U. ise, “100 bin dolar yatırdım. Zararımın giderilmesi talebim vardır” diye konuştu. Diğer müştekiler de sisteme para yatırdıklarını söyleyerek zararlarının giderilmesini istedi.

KIZ KARDEŞİ KONUŞTU

Faruk Fatih Özer’in kız kardeşi tutuklu sanık Serap Özer 18 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek, “Maaşla çalışan muhasebeciydim. Benim şirketteki tek görevim gelip giden evraklardı. Teknik hiçbir bilgim yoktu. Ben sıcak ve soğuk cüzdanın bile ne olduğunu mahkemede öğrendim. Evet biz 3 kardeşiz ama bizim kardeş olduğumuzu şirkette eski çalışanlar dışında kimse bilmezdi. Faruk Fatih Özer’in şirketin tek sahibi ve yetkilisi olduğu apaçık ortada. Ben onun yurtdışına çıktığını bile medyadan öğreniyorum. En ufak bir ilgim olsaydı ben de Faruk’la kaçmaz mıydım?” diyerek tahliyesini talep etti. Faruk Fatih Özer’in ağabeyi tutuklu sanık Güven Özer de şirketle bir bağının olmadığını söyledi.



Mahkeme heyeti, 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta yakalanan Faruk Fatih Özer hakkında çıkarttığı kırmızı bülten kararının devamına hükmetti. Faruk Fatih Özer’in getirilmesinin bekleneceğini belirten heyet, duruşmayı 16 Aralık’a erteledi.