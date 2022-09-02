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‘Thodex Faruk’ dünya listelerinde ilk 10’da

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#Kırmızı Bülten#Thodex#Faruk Fatih Özer
‘Thodex Faruk’ dünya listelerinde ilk 10’da
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 07:00

Türkiye’nin Kırmızı Bülten’le aradığı Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 17 ay sonra Arnavutluk’un liman kenti Vlora’da yakalandı. Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı ve toplamda 2 milyar dolarlık vurgun yaptığı iddia edilen Özer, dünyanın en büyük kripto dolandırıcılıklarının sıralandığı listelerde üst sıralarda yer alıyor.

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Nisan 2021’de “6 saatlik bakım periyodu” gerekçe gösterilerek işlemleri durduran Thodex’e o günden beri bir daha erişim sağlanamadı. Savcılık iddianamesinde ise vurgunun tutarının 356 milyon TL olduğu belirtildi. Net tutar henüz tam olarak tespit edilmiş değil ancak olay, dünyadaki en büyük 10 kripto para dolandırıcılığı arasındaki yerini çoktan aldı.

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ONECOIN İLK SIRADA

Listenin zirvesinde ise 4 milyar dolarlık vurgunla ‘OneCoin’ isimli girişimin kurucusu Bulgaristan uyruklu Ruja Ignatova bulunuyor. Üstelik Ignatova, herhangi bir kripto para birimi veya borsası kurmadan 4 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atmıştı. Kurduğu saadet zincirine benzer bir sistemle, kullanıcılara kripto para madenciliği yapma hakkı veren finansal eğitim paketleri satan şirket, dünya çapında 3 milyonu aşkın üyeye ulaştı. Sonunda yapılan denetimler kapsamında, şirketin farklı ülkelerdeki temsilcileri tutuklandı. Ruja Ignatova ise kaçarak izini kaybettirdi. 30 yılı aşkın süredir siber güvenlik konusunda çalışmalar yürüten ve haber yayınlayan SC Magazine sitesinde yer alan habere göre, bir başka şirket Africrypt ise Nisan 2021’de 3.6 milyar dolar değerinde Bitcoin havuzuyla ortadan kayboldu.

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‘Thodex Faruk’ dünya listelerinde ilk 10’da

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YEDİNCİ SIRADA

Şirketin kurucuları Raees ve Ameer Cajee kardeşler, platformun saldırıya uğradığını ve tüm fonların çekildiğini söyledi. Ancak söz konusu saldırıdan bir hafta önce Africrypt çalışanları platforma erişemediklerini bildirdi. İki kardeş saldırıyla ilgisi olduğunu inkar etse de, bir ay sonra ortadan kayboldular. Listenin üçüncü sırasında ise 3 milyar dolar ile Hindistan’ın en büyük kripto dolandırıcılığı GainBitcoin yer alıyor. Bu şirketi 2.4 milyar dolarla Hindistan’ın en büyük kripto dolandırıcılığı BitConnet ve 2.2 milyar dolarla PlusToken takip ediyor. Kripto ödeme işlemleri gerçekleştiren Wirecard ise 2.1 milyar doları uçurmasıyla listede altıncı sırada bulunuyor. Türkiye’nin en büyük kripto vurgunu olayı Thodex ise dünyadaki en büyük kripto dolandırıcılıkları listesinde 7’inci sırasında yer alıyor.

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DOLANDIRICILAR 14 MİLYAR DOLAR VURGUN YAPTI

Kripto sektörüne ilişkin veri platformu Chainanalysis’in bu yılın başında paylaştığı verilerde kripto para dolandırıcılarının 14 milyar dolarlık vurgun yaptığı görüldü. Kriptoyla ilgili suçlardan kaynaklanan kayıpların 2020’ye kıyasla yüzde 79 arttığı bilinirken, kripto para hırsızlığı da yüzde 516 artış yaşadı. Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren AztecGoldHero Kurucusu ve Kripto Para Uzmanı Ferruh Danacı, “Kripto para kavramı hızlı bir biçimde sektörleşti ve bu durum fırsatçıların, kötü niyetli kişilerin işine yaradı. Kripto paraların birçok amatör yatırımcının dikkatini çekmesi, dolandırıcıların işini kolaylaştırdı” dedi. Danacı, “Yatırımcıların bu noktada işlem yapmak için seçtikleri borsa hakkında dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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#Kırmızı Bülten#Thodex#Faruk Fatih Özer

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