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Thodex Faruk için iade talebi! Belgenin ayrıntılarına ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Faruk Fatih Özer#Thodex#İade
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 13:45

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk'a resmi iade talebinde bulunuldu. CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, Türkiye'den Arnavutluk'a gönderilen iade talebi belgesine ulaştı.

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Kripto para şirketi Thodex’i kurup binlerce kişiden topladığı 356 milyon lirayla kaçan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Seyşeller’i olarak anılan turistik kenti Vlora’da yakalanmıştı. Kapısını çalan Arnavutluk polisine sahte isim söyleyen Özer’in kimliği yüz ve parmak iziyle doğrulanmıştı

17 AY ÖNCE FİRAR ETTİ

Kripto Para borsası Thodex üzerinden binlerce kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer (29), 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçtı. Türkiye’nin talebi üzerine firari Özer ile ilgili İnterpol üzerinden ‘Kırmızı Bülten’ çıkarıldı. Arnavutluk polisi önceki gün Özer’i, ülkenin önemli liman kentlerinden biri olan Vlora’da gözaltına aldı.

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TALEPNAMENİN DETAYLARINA ULAŞILDI

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CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, Türkiye'den Arnavutluk'a gönderilen iade talebi belgesine ulaştı.

Thodex Faruk için iade talebi Belgenin ayrıntılarına ulaşıldı

Ceylan Sever iade talepnamesinin ayrıntılarını canlı yayında anlattı...

Faruk Fatih Özer hakkında iade talepnamesi dün yapılmıştı. Belgede 'acil' ibaresi yer alıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında dava açmış ve 356 milyonluk bir vurgun olduğu belirtilmişti. Erkek kardeşi ve kız kardeşi davada fiilen bulunuyordu. Faruk Fatih Özer günler önce sahte kimlikle Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'ta cezaevine tutuluyordu. İade talepnamesi dün Türkiye'den Arnavutluk'a gönderildi. Özer'in acilen Türkiye'ye iadesi talep ediliyor.

Thodex Faruk için iade talebi Belgenin ayrıntılarına ulaşıldı

KABUL EDİLDİKTEN SONRA TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR

İade talebi kabul edildikten sonra Özer'in yaklaşık birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Önce ifadesi verilecek daha sonra savcılığa sevk edilecek. Burada da kuvvetle muhtemel tutuklanacağını düşünüyoruz.

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