Thodex Faruk için iade talebi! Belgenin ayrıntılarına ulaşıldı

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Kripto para şirketi Thodex’i kurup binlerce kişiden topladığı 356 milyon lirayla kaçan Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Seyşeller’i olarak anılan turistik kenti Vlora’da yakalanmıştı. Kapısını çalan Arnavutluk polisine sahte isim söyleyen Özer’in kimliği yüz ve parmak iziyle doğrulanmıştı

17 AY ÖNCE FİRAR ETTİ

Kripto Para borsası Thodex üzerinden binlerce kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Thodex kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer (29), 20 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçtı. Türkiye’nin talebi üzerine firari Özer ile ilgili İnterpol üzerinden ‘Kırmızı Bülten’ çıkarıldı. Arnavutluk polisi önceki gün Özer’i, ülkenin önemli liman kentlerinden biri olan Vlora’da gözaltına aldı.

Gözden Kaçmasın Thodex'in kurucusu Fatih Özer için resmi iade talebi Haberi görüntüle

TALEPNAMENİN DETAYLARINA ULAŞILDI

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CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, Türkiye'den Arnavutluk'a gönderilen iade talebi belgesine ulaştı.

Ceylan Sever iade talepnamesinin ayrıntılarını canlı yayında anlattı...

Faruk Fatih Özer hakkında iade talepnamesi dün yapılmıştı. Belgede 'acil' ibaresi yer alıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında dava açmış ve 356 milyonluk bir vurgun olduğu belirtilmişti. Erkek kardeşi ve kız kardeşi davada fiilen bulunuyordu. Faruk Fatih Özer günler önce sahte kimlikle Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'ta cezaevine tutuluyordu. İade talepnamesi dün Türkiye'den Arnavutluk'a gönderildi. Özer'in acilen Türkiye'ye iadesi talep ediliyor.

KABUL EDİLDİKTEN SONRA TÜRKİYE'YE GELMESİ BEKLENİYOR

İade talebi kabul edildikten sonra Özer'in yaklaşık birkaç gün içinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Önce ifadesi verilecek daha sonra savcılığa sevk edilecek. Burada da kuvvetle muhtemel tutuklanacağını düşünüyoruz.