CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamalıyız.

BİLİM ÇALIŞTAYI YAPACAĞIZ

Yangından kim ne zarar gördüyse, kayıt altına alınmalıdır. Her orman için güncel ve doğru bir yangın planının yapılmasını sağlamalıyız. Bu iktidarın işi demeyeceğiz biz yapacağız. Ormanlarımız kendisini yenileyecektir. Konunun uzmanı bilim insanlarından destek isteyeceğiz bunun için de bir bilim çalıştayı gerçekleştireceğiz.

THK’nın yenilenmesi için belediyelerimizi, halkımızı ve iş insanlarımızı göreve çağırıyorum. Herkesin sorumluluğu var. THK’yı ayağa kaldırmak zorundayız. Bu rezalete hep birlikte son vermek zorundayız. Aklı başında paydaşlar olarak biz bunu yapacağız, iktidardan da artık bir şey beklemeyeceğiz.

Yaşadığımız felaket zaten saray iktidarının elinde hırpalanmış olan ruh sağlığımızı daha da etkiledi. Bu kadar ruhu yaralı bir halk yardım çağrısında bulunduğunda, onları anlamak yerine önüne geleni terörist, işbirlikçi diye yaftalamak ancak aciz yönetimlerin başvuracağı taktiktir. Halkımızın ruh sağlığını da düşünmek zorundayız. Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı’nın ne sarayın ne de onların avanelerinin bir tek tuğla dahi koymalarına izin vermeyeceğiz. Açık ve net uyarıyorum; yanan alanlarda ranta açılacak, gasp edilecek bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım.”

CHP’Lİ 11 BAŞKAN: THK UÇAKLARINI BİZ ÇALIŞTIRALIM

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Eskişehir, Aydın, Antalya, Muğla, Mersin, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanları CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı online bir toplantı düzenledi. Başkanlar, ortak basın bildirisinde “THK’daki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz. Uçakları gerektiği an Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz” dedi.

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