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Tempolu yürüyüş diyabeti önlüyor

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#Yürüyüş#Diyabet#British Journal Of Sports Medicine
Tempolu yürüyüş diyabeti önlüyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 07:00

Yeni bir araştırmaya göre hızlı yürümek, tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde azaltıyor.

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British Journal of Sports Medicine’de yayımlanan çalışma, tempolu yürüyüşün tip 2 diyabet riskini azaltmada hafif tempoda yürümekten daha koruyucu olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, saatte 3 km hızdan daha hızlı yürüyen kişilerin tip 2 diyabete yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu, saatte 6 km hızdan daha hızlı adım atanların ise risklerinin %39 oranında azaldığını tespit etti. Son otuz yılda yaygınlığı hızla artan tip 2 diyabet, dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri.

 

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#Yürüyüş#Diyabet#British Journal Of Sports Medicine

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