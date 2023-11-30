Tempolu yürüyüş diyabeti önlüyor

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British Journal of Sports Medicine’de yayımlanan çalışma, tempolu yürüyüşün tip 2 diyabet riskini azaltmada hafif tempoda yürümekten daha koruyucu olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, saatte 3 km hızdan daha hızlı yürüyen kişilerin tip 2 diyabete yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu, saatte 6 km hızdan daha hızlı adım atanların ise risklerinin %39 oranında azaldığını tespit etti. Son otuz yılda yaygınlığı hızla artan tip 2 diyabet, dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri.