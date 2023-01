Telefonlara mesaj attı, 60 milyonluk vurgun yaptı! 22 yaşında binlerce kişiyi dolandırdı

Haberin Devamı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 ay önce bir banka adıyla kişilerin cep telefonuna 'Hesabınıza para geldi' mesajı gönderip, mesajdaki linki tıklayan kişilerin banka hesap bilgilerini ele geçiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipte 23 bin kişinin cep telefonuna aynı yöntemle mesaj gönderilip, mesajdaki linke tıklayan kişileri o bankanın cep telefonu uygulamasına yönlendirerek hesap bilgilerini ele geçirdiği saptandı.

SON OLAYDA 23 BİN KİŞİNİN HESABINA GİRDİ

Bu 23 bin kişiden 14 bin 200'ünün cep telefonundaki yönlendirdiği banka uygulaması aracılığıyla, kalan kişilerin de kredi kartı bilgileri aracıyla hesaplarındaki paralarla önce kripto para alındığı, ardından o paraların çetenin liderliğini yapan kişinin hesabına geçirildiği belirlendi. 2019 yılından beri yaklaşık 60 milyonluk vurgun yapan çetenin liderliğini ise çevresinde, kendisine 'Richie Rich' lakabı takılan 22 yaşındaki bir kişinin yaptığı öne sürüldü.

ÇETE LİDERİNİN 3 MERMER OCAĞI VARMIŞ

Lüks bir hayat süren çete liderinin 13 yaşında bilgisayar yazılımıyla ilgilenmeye başladığı ve 17 yaşından itibaren bilgisayar yazılımları üzerinden illegal yollarla para kazanmaya çalıştığı öne sürüldü. Türkiye'de ilk 10 illegal hacker arasında olduğu öne sürülen çete lideri şüphelinin 3 mermer ocağına sahip olduğu belirtildi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, yapılan çalışmanın ardından 23 Ocak günü Konya merkezli Afyonkarahisar, Aydın, İstanbul ve Trabzon’da operasyon düzenlendi. Çete lideri ise Afyonkarahisar'da paraları aklamak için kurduğu elektronik şirketinde 'HYDRA' isimli yazılım panelinin aktif olduğu sırada, yapılan baskınla suçüstü yakalandı. Toplam 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 49 cep telefonu, 52 banka/kredi kartı, 25 sim kart, 12 diz üstü bilgisayar, 6 hard disk, 1 bilgisayar kasası, 1 tablet, 1 fotoğraf makinesi, 1 çelik kasa, 5 başka şahıslar adına düzenlenmiş yeni tip kimlik, ehliyet ve kurum belgesi, 6 bin ABD doları karşılığı senet, 19 bin lira para, 155 euro, 200 Danimarka kronu, 47 uyuşturucu hap, 8,34 gram esrar, 1,9 gram eroin, 10 adet dolu mermi, 3 kılıç cinsi kesici alet ve 1 pasaport ele geçirildi. ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık', 'nitelikli dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetmek' suçlarından gözaltına alınan çete liderinin de aralarında olduğu 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çete liderinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı, 5 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

'HER LİNKE TIKLAMAMAMIZ GEREKİYOR'

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bengü Emre, “Vatandaşlarımızın gördükleri her türlü linki tıklamamaları gerekiyor. Her dönemde bizim siber suçların profil ve Ar-Ge çalışması yapmakta ve o dönemin meşhur olan linklerini hazırlamaktadırlar. Örneğin ‘Kadına şiddete hayır' linki gibi giriş linkleri hazırlayarak mağduriyetler meydana geliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için bilmediğimiz her linke tıklamamamız gerekiyor. Tıklanılan linklerde ise telefonlarımıza veya giriş yaptığımız bilgisayarlardaki bilgilere virüs yerleştiriyorlar ve yerleştirilen virüs sayesinde yapılan her işlem şüphelilerin de bire bir panellerine yansıyor. Daha sonra ise bu vatandaşların adına kredi kullanılıyor, değişik ödemeler yapılıyor. Bu nedenle bilmediğimiz her uygulamayı yüklemeyeceğiz, güvenliğini araştıracağız” ifadelerini kullandı.