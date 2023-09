Tekvandonun 70’lik şampiyonu

Haberin Devamı

16-18 Eylül tarihlerinde KKTC’de gerçekleşen Avrupa GTF Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’yi tek başına temsil eden eski dünya şampiyonu İsmet Sağlam, ‘Golden Age’ kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak erişilmesi güç bir rekor kırdı. 70 yaşında yarışmalara giren tek milli sporcu olan Sağlam, hayatını tekvandoya adadığını belirterek, 56 yıllık spor hayatında çok sayıda madalya aldığını söyledi.

BU YAŞA NASİP OLDU

Hürriyet’e açıklamalarda bulunan milli sporcu Sağlam, şunları söyledi: “56 yıldır tekvandonun içindeyim. Dünyada 3 tane tekvando sistemi var; WTF, ITF ve GTF. Bunlar 3 ayrı teknik. Ülkemizde resmi federasyonu olan WTF’dir. Bizler tüm sistemlere hakim olsak da Türkiye’deki tekvandonun temeli GTF’dir. Ben de GTF için Türkiye’yi temsilen KKTC’ye gittim. ‘Kırış’ alanının ‘Golden Age’ kategorisinde Avrupa şampiyonu oldum. 9. Dünya Tekvando Şampiyonası’nda, 59 yaşında 2 altın madalya kazandım. Hyong ve diğer müsabakalarda şampiyon oldum. Ancak ‘Kırış’ kategorisinde altın madalya alamamak içimde ukde kalmıştı. Seri kırışlarda dünya mermer kırma şampiyonuyum. 300 mermeri 18 saniyede kırdım. 17 tane beton bloku, 9 saniyede midemin üzerinde balyozla kırdırdım. Ancak şampiyonalarda kullanılan metal, mermer-tuğla gibi bir şey değil. Uzakdoğu ülkelerinde var olan farklı bir metalden yapılıyor. Çok sert olan, demir gibi, geçmeli metallerden oluşuyor. Balyozla dahi vursanız kırılamayan, doğru teknikle doğru noktaya vurulursa ayrılabilen bir malzeme. Yani güçle doğrudan alakası yok, tecrübe ve teknik istiyor. Ülkemizde bu materyaller bulunmadığından, maalesef antrenman imkânı çok kısıtlı. O yüzden geçmişte ‘Kırış’ta kaybetmiştim. Ancak bu kez ‘Golden Age’ yani ‘Altın Yaş’ denen kategoride bunu başardım. Çok mutluyum.”

KENDİME ÇOK İYİ BAKIYORUM

“13 yaşlarında judo ile spor hayatıma başladım. 15 yaşında ise tekvandoya geçtim. Tekvando, Türkiye’de önce Ankara’da başladı. 1970’li yıllarda ise İstanbul’a geldi. Aslen Rizeliyim ama doğma-büyüme Sarıyerliyim. İstanbul’da tekvandoya ilk başlayanlardan biriyim. Hem yarışmacı hem de eğitimci olarak 56 yıldır bu işin içindeyim. Bugüne kadar on binlerce öğrenci yetiştirdim. Doğu felsefesini, ahlakını, disiplinini; tekvandoda geçen ‘do’yu, yani ‘yol’u hepsine aktarmaya çalıştım. Şu an 70 yaşındayım. Yıllardır, her an hazır ve nazır olmaya çalışıyorum. Kendime çok iyi bakıyorum. Çünkü bu bir yaşam biçimi, hayat felsefesi. Her yerde özü sözü bir biçimde, bu felsefeyi yaşam biçimi haline getirmek gibi bir toplumsal sorumluluğumuz var.”

İŞTE YENİ HEDEFİ

İsmet Sağlam, yeni hedefini de söyledi: “Yurtdışında da bayrağımızı her yere taşımaya çalışıyorum. Yeni hedefim, 80 yaşında da 80 milyon vatandaşımız için yeni şampiyonluklara imza atmak.”

ÇAĞLA ŞİKEL MADALYAMI GERİ VERSİN

Tekvando Şampiyonu Grand Master İsmet Sağlam, röportajımız sırasında ilginç bir noktaya da değindi. Geçmişteki bir rekoruyla ilgili olarak o dönem Çağla Şikel ile Alişan’ın sunduğu sabah programına konuk olan Sağlam, birkaç tekvando hareketi yapan Şikel’e jest olsun diye madalyasını taktığını, ancak daha sonra geri alamadığını anlattı. Sağlam, “Yayın sırasında sevgili Çağla Şikel’e şov olsun diye madalya taktım. Ancak o gün unuttuk, kaldı ve bir daha da geri alamadım. Dünya Şampiyonası madalyasıydı o, benim için çok değerliydi. Birkaç kez konuyla ilgili kendisine ulaşmaya çalıştım ama olmadı. Bu haber vesilesiyle madalyamı kendisinden geri istiyorum” diye seslendi.