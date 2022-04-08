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TBMM'de kabul edildi... Bakan Koca 'Gözünüz aydın arkadaşlar' diyerek duyurdu

#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı#TBMM
TBMMde kabul edildi... Bakan Koca Gözünüz aydın arkadaşlar diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve uzmanlık eğitimini, Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresine eşitleyen yasayla ilgili açıklama yaptı.

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Sağlık Bakanı Koca, uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiren ve TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklamada bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meclis'ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresi, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.

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#Fahrettin Koca#Sağlık Bakanı#TBMM

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