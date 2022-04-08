TBMM'de kabul edildi... Bakan Koca 'Gözünüz aydın arkadaşlar' diyerek duyurdu

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Sağlık Bakanı Koca, uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiren ve TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklamada bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meclis'ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresi, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.