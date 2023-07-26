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TBMM olağanüstü toplandı: Önce muhalefet sonra iktidar geldi

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#Fatih Erbakan#CHP#TBMM
TBMM olağanüstü toplandı: Önce muhalefet sonra iktidar geldi
Bülent SarıoğluUmut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 07:00

- TBMM Genel Kurulu, muhalefet partilerinin çağrısı üzerine dün olağanüstü toplandı. Genel Kurul salonuna ilk olarak muhalefet partileri gelirken, olağanüstü toplantının yapılabilmesi için gerekli olan 200 sayısının bulunmasının ardından AK Parti ve MHP milletvekilleri de giriş yaptı.

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‘EKREM’E KARŞI ÖZGÜR DERİM’

Çalışmaları partisinin en ön sırasından takip eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çıkışta “Özgür Bey’in konuşması bir kongre konuşması havasındaydı. O bakımdan kendi kendime sordum; CHP’de sınıf arkadaşım devam etmezse Ekrem’e karşı Özgür derim” değerlendirmesinde bulundu.

ERBAKAN’DAN KABUL OYU

Meclis Genel Kurulu’ndaki olağanüstü toplantıda, Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, CHP’nin, TBMM’nin çalışmalarına devam etmesine yönelik önergesine kabul oyu verdi. Elektronik sisteme giremeyen Erbakan’ın oy pusulasını Hürriyet görüntüledi. 

TBMM olağanüstü toplandı: Önce muhalefet sonra iktidar geldi

YUMRUK İDDİASI

TBMM kulisinde, geçmişte ANAP ve CHP’den Şanlıurfa milletvekili olan Turan Tüysüz’ün, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül’e yumruklu saldırıda bulunduğu iddia edildi. Taraflar iddiayı yalanladı. Sarıgül “Yaklaşarak bana birtakım sorular sordu. ‘Tanımıyorum, burası yeri değil’ dedim. Şiddet, saldırıolmadı” derken Tüysüz de Sarıgül’ün kendisine borcu olduğunu söyledi. 

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TBMM olağanüstü toplandı: Önce muhalefet sonra iktidar geldi

Mustafa Sarıgül - Turan Tüysüz

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#Fatih Erbakan#CHP#TBMM

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