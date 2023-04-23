TBMM Başkanı Şentop: Şimdi yeni yüzyılın eşiğindeyiz

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum.

Bu toplantılar esası anlamaya yönelikse son derece faydalıdır. Milli mücadelenin karargahı olmuş Meclis’in yol gösterici anlamı olacaktır. TBMM ilk olarak tam bağımsızlık gayesinin milletin paydaşlığı ile yapılabileceği üzerinde yükselir. TBMM farklılıklarını ortadan kaldırmadan milleti bir araya getirme başarısı ortaya çıkarmıştır. Milli mücadelede hiçbir kuvvet milli şerefimizden üstün değildir düşüncesi hakim olmuştur.

‘ŞİMDİ YENİ YÜZYILIN EŞİĞİNDEYİZ’

Modernleşme tarihimizin ikinci yüzyılı mağlubiyetle çıktığımız dünya savaşının ardından uğranılan işgal ve ilhak tehdidine karşı yürütülen milli mücadele ile ve yeni Türk devletinin kuruluşu ile başlamıştır. Bu yüzyılda ülkemizi bayındır, milletimizi müreffeh ve devletimizi güçlü kılma çalışmaları ile bugüne kadar gelmiştir. Şimdi yeni yüzyılın eşiğindeyiz. Güç dengelerinin yeniden kurulduğu, yeni bir küresel tasarımının belirginleştiği, dünyadaki ekonomik ve siyasi ağırlık merkezlerinin değiştiği dönüşüm sürecinde Türkiye coğrafi ve tarihi gerçeklerinden hareketle yeni bir hamle dönemine girmiştir. Türkiye dengeleyici gücünü artırmaktadır. Türkiye’nin sınırları haritaların gösterdiği yerlerden başlayıp bitmez. Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olmasının gayesi budur.

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Milletimizin 103 yıl öncesinden kaynaklanan gücün gereğini yapacağına inancımız tamdır. TBMM’nin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olan her bir vatan evladını rahmetle anıyorum. Milletimizin gönlü Türkiye ile atam Müslüman aleminin Ramazan Bayramı’nı da kutluyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.