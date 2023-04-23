TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan mesajı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajı şöyle:

"Aziz Milletim,

23 Nisan 1920’de, milletimizin iradesinin temsil mekânı olan ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin öncü kurumu olarak teşekkül eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 103’üncü yıldönümünü tebrik ediyorum.

Tarihimizin yeni ve en önemli başlangıç noktalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış gününü, çocuklarına armağan eden kurucularımıza teşekkür ediyor ve dünyadaki tek çocuk bayramı olan “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nızı kutluyorum.

Aydınlık Türkiye’mizin geleceğinin teminatı olan sevgili çocuklarımıza ithaf edilen 23 Nisan 1920 günü, büyük tarihimizin en önemli kilometre taşlarından, değeri büyük dönüşüm günüdür. Osmanlı’dan genç Türkiye’ye evrilen tarihimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı millet iradesinin temsili anlamına gelen büyük değişimin başlangıcıdır.

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Orduları dağıtılan, toprakları işgal edilerek tahkir edilmek istenen milletimiz, esaret altında yaşamaktansa ölmeyi tercih etmiş; çoluk çocuk, kadın- erkek, genç-ihtiyar demeden bağımsızlığı için tek vücut olarak hareket etmiş ve kanını son damlasına kadar akıtarak Trakya ve Anadolu’yu, verdiği İstiklal Harbi’yle kendisine ebedi vatan kılmıştır.

Büyük fedakarlıklar gösteren çelik yürekler sayesinde oluşturulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünyaya, devletimizin temel taşlarının “milletimizin kayıtsız şartsız egemenliği” esasında temellendiğini ilan etmiştir.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan ve Anadolu halkının kendi kendine teşkilatlandığını bizzat gözlemleyen Mustafa Kemal Paşa, halktan aldığı destek ve ilhamla Millî Mücadele’nin her safhasını planlamış, ordudan önce meclis kurarak, zaferi, “hukuk ve meşruiyet” temelleri üzerinde yeşertmiştir. Gazi Paşa hem meclisin ilk başkanı hem cephede yeni ordunun başkomutanı; ilk meclisin vatansever milletvekilleri de hem cephede asker hem mecliste görev ifa eden ebedi kahramanlarımızdır.

103 yılı geride bırakan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere kıymetli mücadele arkadaşlarını ve Birinci Meclis vekillerini rahmet ve saygıyla yâd ediyorum.

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Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

Bizlere emanet ettikleri Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselmeye devam edecektir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."