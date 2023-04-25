TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Biden'ın 1915 olayları açıklamasına tepki

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NİN ASILSIZ İDDİALARI

Onlar şov yapma amacında, kendi ülkelerinde siyasi rant için hareket ediyorlar. Meselenin gerçek, tarihi ve hukuki durumuyla ilgili bilgi sahibi değiller. Bizim amacımız böyle bir toplantıyı böyle bir şeyi indirgemek, toplantının amacını düşürmek değildi. Perspektifimiz AB-Türkiye ilişkilerine yönelikti.

AB’nin refahını tüketen küçük ülke bunlar. Esas mesela Türkiye’nin kültürel, dini olarak farklılığıdır. Türkiye AB’ye dahil olduğunda en çok nüfuslu bir veya ikinci ülke olacak. Son gelişmeler Türkiye’nin bölgesinde önemini artırdı. Bunları verilere dayanarak okuyanlar görüyorlar.

BİDEN’A 1915 OLAYLARI TEPKİSİ

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Bu sürpriz değil. Biden’ın bu sene de böyle açıklama yapmasını bekliyordum. ABD’de Ermeni lobisi var, onları memnun etmek için yapıyorlar. Ermenistan’ın bulunduğu bölgede ekonomik, siyasi olarak ilişkilerini refahını, sürdürebilmesi için faydalı değil. Birkaç bin kişilik Ermeni diasporasını memnun etmek için yapılan açıklamalar doğru değil. Bu açıklamanın hukuki olarak temeli yok. Türkiye olarak bu konuda çok rahatız. Başımızı öne eğdirecek, utanacağımız hiçbir olay yok.