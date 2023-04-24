Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: Siyasi şarlatanlar yine sahnede

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Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından " Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" mesajını paylaştı.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır.

Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır.

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"BİZİM AÇIMIZDAN HÜKÜMSÜZ OLAN BU AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ"

Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye’ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez.

Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu’nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Bazı ülkeler ve siyasetçiler 1915 olayları hakkında yine gerçeğe aykırı açıklamalar yapıyorlar. Tarihi olayları çarpıtarak siyasi istismar ve çıkar malzemesi haline getiren bu çevrelerin açıklamaları yalan siyasetinden başka bir şey değildir.'