Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Biden'a sert tepki: Siyasi şarlatanlar yine sahnede

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Çavuşoğlu#Biden#Tepki
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 13:38

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Biden'ın 1915 Olaylarına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından " Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk Milleti’ne tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir" mesajını paylaştı.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

1915 olayları konusunda gerçeklerle ve uluslararası hukukla bağdaşmayan talihsiz açıklamalar, tarihi siyasi saiklerle yeniden yazmaya yeltenen beyhude çabalardır.

Hiç kimse unutmamalıdır ki, 1915 olayları siyasetçilerin kendi gündemlerine ve iç siyasi mülahazalarına göre tanımlanamaz. Böyle bir yaklaşım, ancak tarihin tahrif edilmesine yol açar. Bu taraflı tutumlarını sürdürmekte ısrar edenler, tarihte ucuz siyasi fırsatçılar olarak anılacaktır.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüBakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüHaberi görüntüle

"BİZİM AÇIMIZDAN HÜKÜMSÜZ OLAN BU AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ"

Bizim açımızdan hükümsüz olan bu açıklamaları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Hiç kimse ve hiçbir kuruluş, Türkiye’ye kendi tarihiyle ilgili ders veremez.

Dar görüşlü siyasi hesaplara hizmet eden ve tarihten husumet çıkarmaya çalışan bu çevreleri, yaptıkları bu vahim hataları düzeltmeye, önerdiğimiz Ortak Tarih Komisyonu’nu desteklemeye ve ülkemizin öncülük ettiği bölgesel barış ve işbirliği çabalarına katkıda bulunmaya çağırıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter üzerinden paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

'Bazı ülkeler ve siyasetçiler 1915 olayları hakkında yine gerçeğe aykırı açıklamalar yapıyorlar. Tarihi olayları çarpıtarak siyasi istismar ve çıkar malzemesi haline getiren bu çevrelerin açıklamaları yalan siyasetinden başka bir şey değildir.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Çavuşoğlu#Biden#Tepki

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü

26 yıl önce işlenen korkunç cinayet, hapishanedeki fısıltı ile çözüldü!

#Soğuk Dava
Özgür doğum yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

'Özgür doğum' yapmak istedi, bebeğini kaybetti… ‘İnsan hamile olduğu sürece özgür değildir’

#Özgür Doğum
Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnaultdan sonra yerine kim geçecek

Dünyanın en zengin insanının en zor kararı... Yıllardır bu soruya yanıt aranıyor: Bernard Arnault'dan sonra yerine kim geçecek?

#Bernard Arnault