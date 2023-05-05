TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seçim birinci turda tamamlanır

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TBMM Başkanı Şentop'un A HABER'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

SEÇİM İLK TURDA BİTER Mİ?

Benim kanaatim birinci turda tamamlanır. Bunu temenni olarak söylüyor değilim şüphesiz temennimiz de öyledir ama seçim işleri başkanlığı yaptım uzun süre AK Parti'de gerek anket çalışmaları gerek saha izlenimlerimi dikkate alarak bunu söylüyorum..

Siyasi oluşum için alt yapı hazırlanıyordu, şimdi daha çok ortaya konuluyor. Yeni dünya düzeninde Türkiye kuşatılmaya çalışılıyor. TSK Suriye’nin kuzeyinde operasyon yapılmaması. Bu taahhüt verildiği zaman her türlü destek verilecektir. Ben böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Onlarca teskeredeki metin ama onay verilmedi. Türkiye askerlerini çekmeli ve askeri operasyon yapmamalı. Milletimizin bu tablodan haberdar olduğu kanaatindeyim. ABD’nin kucağındaki terörist etkisiz hale getirilebiliyor. Bu teknolojik gelişme ile yapılabiliyor. Suriye’nin kuzeyindeki siyasi yapı için bir tutum geliştirmekle ilgili.

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KILIÇDAROĞLU’NUN 'SOKAĞA ÇIKMAYIN' SÖZLERİ

İyi niyetli gibi gözüküyor olsa da provakatif açıklamalar. Kim veriyorsa bu akılları yanlış yapmış. 110’a yakın seçim yapılmış ve olgunlukla karşılanmıştır. Seçim kutlamaları yapılmış ama makul düzeyde.

Biz bu seçimi kazandık ama YSK’ya güvenmiyor muyuz diyecekler. Türkiye tamamen şeffaf, siyasi partilerin yönettiği bir süreç yapıyor. Sandıkların her birinde kamu görevlisi sandık başkanı var. Sandık kuralı üyeleri ile yönetiliyor. Gözlemci dediğimiz kişiler de var. Türkiye güvenli şeffaf seçim yapan bir ülke.

TERÖRLE MÜCADELE: TÜRKİYE KUŞATMAYA İZİN VERMEYECEĞİNİ GÖSTERDİ

Terör örgütleri piyondur. Asıl bölge ile ilgili senaryoyu görmek. Büyük ülkeler kontrolünde bir Kürt Devleti kurma projedir. Bu bir basamaktır. Terör örgütünün varlığı bu açıdan değerlendirilmeli. Türkiye kararlılıkla sınır ötesi operasyonla o bölgede teröristleri temizledi. Şimdi istenen Türkiye o bölgeden çekilsin, siyasi zemin için hazırlansınlar. Türkiye kuşatmaya izin vermeyeceğini gösterdi.

Net bir sonuç çıkacak. Anketlerdeki gibi olacağını düşünmüyorum. Esas mesele Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler ve karşı olanlar şeklinde devam ediyor. Anket çalışmalarında esas mesele bu. Esas mesele tam bağımsız Türkiye.

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Gözden Kaçmasın Erdoğan: İç siyasetimizin yönlendirilmesine izin vermeyeceğiz Haberi görüntüle

'SİSTEME KARŞI ÇIKANLAR BAŞKANLIK KONSEYİ SİSTEMİNİ ÖNERİYOR'

Daha önce sisteme karşı çıkanlar vardı. Başkanlık sistemine karşı çıkanlar başkanlık konseyi sistemini öneriyor.

Eksikler var mı? Olabilir. Bunlar kanuni düzenlemeler ile giderilebilir.

KILIÇDAROĞLU’NUN 300 MİLYAR DOLAR AÇIKLAMASI

Peşin parayı görünce sevinenler oldu. Önce geldi dedi sonra getirileceği denildi. Babacan 10 yılda gelecek dedi. Kılıçdaroğlu, 5 yılda getirileceğini iddia etti. Mesele bu kadar kolay değil. İngiltere’de şahsa mahsusu 300 milyar doların gelmesi mümkün değil, bu milletin aklıyla alay etmek olur.

HDP’NİN ‘KAAN’ ÇIKIŞINA TEPKİ

Savunma Sanayi alanı Türkiye’nin çok ciddi mesafeler aldığı bir alan. Yerli ve milli bir alan açtı kendisine, süratle ilerliyor. Bunu hangi görüşten olursa olsun herkesin desteklemesi lazım.

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Biz Suriye’deki terör örgütüne operasyon yapmayacağız, gibi şeyler içinde iseniz SİHA’lara, uçaklara karşı çıkarsınız.

Savaşa gitmiyoruz ama Türkiye’nin neyi beklediğini biliyoruz. Birinin söylediği bir sözle hareket etmek yanlış. Önünü arkasını düşünmek lazım.

TEKNOFEST için birkaç gün o alanı kullandılar. Geniş müsait bir alan olduğu için fuar için, TEKNOFEST için kullanıldı.