Tatmak için aldığı peynir nefes borusuna kaçan emekli öğretmen hayatını kaybetti

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Beşikdüzü ilçe merkezinde dün kurulan halk pazarına alışverişe giden 2 çocuk babası emekli öğretmen Veysel Ayar, bir tezgâhtan peynir satın almak istedi. Ayar, tadına bakmak istediği peynirden bir parça alıp ağzına attı.

Peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu Ayar, aniden fenalaştı. Çevredekiler, nefes alamadığını fark ettiği Ayar’a müdahalede bulunup, sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi tarafından müdahale edilen Ayar, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan ve aort damarının yırtıldığı tespit edilen Ayar, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.