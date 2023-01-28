Tarım Bakanlığı’ndan cepte kalori

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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Sağlık Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM ile ortak yürüttüğü proje sonucu geliştirilen cep telefonu uygulamasıyla işlenmiş-işlenmemiş tarım ürünlerinin kalorisinden vitaminine, proteininden su oranına kadar tüm içeriklere tek bir tuşla ulaşılabilecek. Böylece kahvaltıda hangi tür peynir tercih edilmesi gerektiği, öğle yemeğinin kalorisi, akşam yemeğinin ne kadar yağ içerdiği tespit edilebilecek. Meyve suları, kuruyemişler, cipsler, çikolatalar, kolalı içeceklerden hem kendimizin hem de çocuklarımızın ne kadar tüketmesi gerektiği hesaplanabilecek.

SAĞLIKLI BESLENME

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, uygulamayı Hürriyet’e şöyle anlattı: “Günümüzde en önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve erken ölümlere yol açan kronik hastalıkların temelinde, yetersiz ve dengesiz beslenme olduğu biliniyor. Son yıllarda sanayileşme, kentleşme, küreselleşme ve ekonomik düzeydeki gelişmeyle beraber insanların yaşam tarzları ve beslenme alışkanlıklarında da önemli değişimler yaşanıyor. Bakanlığımız, başta işlenmiş gıdalar olmak üzere gıda ürünleriyle ilgili yaptığı düzenlemelerle sağlıklı beslenmeye destek veriyor. Ülkemizin ilk gıda kompozisyon veri tabanı olan TürKomp’un artık cep telefonlarından ulaşılabilir. Milletimizin sağlıklı beslenmeye teşvik edilmesi için yeni projelerimizi devreye almayı sürdüreceğiz.”

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SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

TürKomp’ta, 14 gıda grubundan 645 gıda ve 100 gıda bileşenine ait 63 bin civarında enerji ve besin öğeleri verisi bulunuyor. Gıdaya göre arama yapılabiliyor. Öncelikle cep telefonuna TürKomp indiriliyor. Daha sonra gıda araması yapılabiliyor. Örneğin, İstanbul’da yapılan aşure ile içine konan ürün farklılığı nedeniyle Konya’da ya da İzmir’de yapılan aşure arasında kalori farkı bile sisteme yansıyor. Ispanaklı börek mi, peynirli börek mi daha kalorili sistemden takibi yapılabiliyor. Beyaz mı, bitter mi yoksa sütlü çikolata mı size daha uygun tespit edilebiliyor.